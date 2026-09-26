Названы самые популярные японские авто с пробегом в России

Аналитик Целиков: ввоз авто с пробегом из Японии за 8 месяцев вырос на 30,5%

В январе-августе 2026 года из Японии в Россию ввезли 171,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (131,5 тыс шт). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. Расклад по маркам во ввозе выглядит довольно предсказуемо. Toyota забирает почти треть всего объема – 32,6%. Долю в 30,4% обеспечивает Honda. В первую пятерку также попали Suzuki (9,3%), Mazda (5,9%) и Volkswagen (3,9%).

Если смотреть на конкретные модели, картина такая: чаще всего берут Honda Freed – 14 657 штук. Следом идут Honda Stepwgm (12 580 шт.) и Honda Fit (9 973 шт.). Замыкают список Toyota Corolla (9 893 шт.) и Suzuki Jimny (9 082 шт.).

Кстати, о технической стороне вопроса. Как отмечает эксперт, свыше 99% автомобилей с пробегом, которые везут из Японии, имеют мощность ниже 160 л.с. Годом ранее на такие машины приходилось менее 90% японского импорта – сдвиг за год получился более чем заметный.

О том, насколько живучи моторы подержанных машин, «За рулем» уже уже рассказывал на примере старого Соляриса.

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