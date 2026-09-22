Старый Солярис проехал 650 тысяч км. А «китайцы» смогут?

Эксперт «За рулем» спрогнозировал ресурс агрегатов китайских автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Недавно ехал в такси Hyundai Solaris первого поколения с пробегом 650 тысяч км. Реально ли современным «китайцам» достичь такой же долговечности?

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Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Ресурс в 650 тысяч км для современного «китайца» – пока неподтвержденный показатель. Однако шансы ненулевые, особенно для двигателей.

По механической части они особо не уступают тем же корейским. А как раз в такси условия работы именно двигателя – одни из самых щадящих, поскольку холодные запуски практически отсутствуют.

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