Старый Солярис проехал 650 тысяч км. А «китайцы» смогут?
Эксперт «За рулем» спрогнозировал ресурс агрегатов китайских автомобилей
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Недавно ехал в такси Hyundai Solaris первого поколения с пробегом 650 тысяч км. Реально ли современным «китайцам» достичь такой же долговечности?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, «За рулем»:
– Ресурс в 650 тысяч км для современного «китайца» – пока неподтвержденный показатель. Однако шансы ненулевые, особенно для двигателей.
По механической части они особо не уступают тем же корейским. А как раз в такси условия работы именно двигателя – одни из самых щадящих, поскольку холодные запуски практически отсутствуют.
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