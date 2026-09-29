Новое поколение менее чем за полгода: добротный седан обновили в рекордные сроки

BYD выпустила новое поколение Seal 07 спустя 5 месяцев после выхода предыдущего

Так стремительно свою продукцию BYD еще не обновляла. Доработки затронули Seal 07, и комфорта в нем заметно прибавилось по сравнению с предшественником.

BYD Seal 07

С седаном Seal 08 у китайской модели немало общего. Оптику – и переднюю, и заднюю – сделали тоньше, точечно поработав над ее формой. По бокам появились полускрытые дверные ручки, а передний бампер дополнили широкими вырезами под основную оптику.

BYD Seal 07

Прибавила новинка и в размерах. Длина – 5080 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1495 мм. Колесная база выросла до 2960 мм, из-за чего в салоне стало просторнее.

Всех деталей о машине компания пока не раскрыла. Правда, официальные снимки позволяют судить о том, какое оборудование досталось седану.

Итак, что видно на фотографиях? Лидар на крыше, несколько камер и датчиков. Подобный набор прямо указывает на поддержку автономного управления. Раз в модельном ряду седан расположился на ступень ниже Seal 08, есть основания ждать, что ему достанут тот же комплекс автоматического вождения – а он обеспечивает автономную езду в городе.

BYD Seal 07

На рынок Seal 07 выйдет в двух исполнениях, гибридном и электрическом. В первом варианте – 1,5-литровый мотор вместе с электродвигателем, их отдача составляет до 156 и 217 л.с. соответственно. Электрической модификации положен агрегат мощностью 408 л.с.

О том, как европейцы массово пересаживаются на гибриды и электрокары, «За рулем» уже рассказывал.

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