В России начнут продавать новый богато оснащенный кроссовер: известна цена

Wey V9X будет стоить в РФ 9,7 млн рублей, продажи стартуют в октябре 2026 года

Компания «Грейт Волл Мотор Рус» назвала стоимость премиального гибридного кроссовера Wey V9X – 9 699 000 руб. Старт продаж намечен на октябрь 2026 года, причем машину предложат в дилерских центрах Tank. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Wey V9X

Дороже этой модели в линейке бренда пока ничего нет. Прежний «ценовой чемпион» – минивэн Wey 80, за максимальную версию Business Lounge которого просят 8,1 млн руб.

Кстати, Wey V9X стал первой моделью концерна GWM, построенной на новой унифицированной платформе.

Гибридная установка собрана вокруг 2-литрового бензинового двигателя мощностью 160 кВт, к нему прилагаются 4-ступенчатая гибридная трансмиссия и два электромотора с 30-минутной мощностью 33 и 100 кВт. Суммарно это 598 л. с. и 862 Н·м, а до сотни автомобиль доезжает за 4,9 секунды.

Батарея на 55,4 кВт·ч входит в состав 400-вольтовой системы. Быстрая зарядка постоянным током – до 165 кВт, медленная переменным – до 6,6 кВт через разъем GB/T. С 30% до 80% батарея наполняется за 15 минут. На электричестве кроссовер проезжает 270 км по циклу NEDC, суммарный запас хода – 1217 км.

Что до шасси, здесь двухкамерная пневмоподвеска замкнутого типа, электронная регулировка жесткости амортизаторов и задняя управляемая ось. Клиренс меняется в диапазоне 100 мм на пять уровней. Задние колеса поворачиваются на 10° в каждую сторону, радиус разворота – 5,1 м.

Экстерьер и салон

Снаружи внимание притягивают 21-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, матричные фары, выдвижные подножки с электроприводом. Окрасок семь, две из них двухцветные: черный с золотистым и бордовый с золотистым.

Внутри – шесть мест в трех рядах и отделка кожей Nappa. Первый и второй ряды – раздельные кресла с электрорегулировками. Передние сиденья получили подогрев, вентиляцию и 10-точечный массаж; пассажиру второго ряда справа доступен 22-точечный массаж и режим «нулевая гравитация». На первом ряду есть беспроводные зарядки на 50 Вт и термобокс объемом 7 л, на втором – подогрев, вентиляция, беспроводные зарядки и откидные столики.

Интерьер Wey V9X

Третий ряд рассчитан на взрослых ростом до 185 см, центральный проход – 192 мм. Боковые двери и багажник открываются электроприводом. Объем багажника: 244 л при разложенных сиденьях третьего ряда и 1024 л при сложенных. Вариантов интерьера три: черный, коричневый, белый с черным или белым.

Мультимедиа, связь и безопасность

Передняя панель собрана вокруг центрального дисплея на 15,6 дюйма, такой же экран положен переднему пассажиру. Приборная панель – 12,3 дюйма, проекционный дисплей – 29 дюймов, для второго ряда предусмотрен экран на 17,3 дюйма. Аудиосистема насчитывает 31 динамик. Шум при 120 км/ч не превышает 63 дБ – за это отвечают акустическое остекление, шумоизоляция и активное шумоподавление.

В мультимедиа встроят сервисы «Яндекса», VK Видео и голосовое управление. Через приложение GWM доступны удаленный запуск двигателя, управление климатом, замками, окнами, подвеской и термобоксом. Предусмотрена совместимость с экосистемой «Дом с Алисой».

По части безопасности заявлено 9 подушек: фронтальные, боковые первого и второго рядов, шторки для всех трех рядов и центральная. Активные системы опираются на 5 радаров, стереокамеру и 12 ультразвуковых датчиков. Автоматическое торможение действует на скоростях до 150 км/ч, плюс есть функция автоматического маневрирования для предотвращения столкновений.

Для российских условий подготовлен зимний пакет: подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя. Бачок омывателя увеличен до 4,5 л, кузов получил дополнительную антикоррозийную обработку, а заднюю камеру снабдили омывателем. Между прочим, испытания Wey V9X провели еще до старта продаж – Autonews.ru тестировал автомобиль весной текущего года.

О новых моторах GWM, включая 4-литровый V8, «За рулем» уже уже рассказывал.

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