Популярный рамный внедорожник получит 4-литровый V8: подробности о моторе

GWM: Tank 700 и Tank 800 получат 4-литровый V8 до конца 2027 года в Австралии

Под капотом Tank 700 вскоре может прописаться 4-литровый V8 – причем в связке с гибридной системой. Вывести такую машину на рынки Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки концерн GWM собирается до конца 2027 года.

Tank 700

О сроках для ЮАР порталу Cars.co.za рассказал операционный директор GWM Конрад Греневальд. Конкретную модель топ-менеджер не назвал.

Зато раньше председатель концерна Вэй Цзяньцзюнь прямо подтверждал: 4-литровый двигатель внутреннего сгорания достанется именно Tank 700. Кроме Южной Африки, эта модель доберется до Австралии и Новой Зеландии.

По данным CarExpert, инженеры GWM сделали сразу два варианта 4-литрового V8. Тот, что предназначен для Tank 700, трудится в составе параллельной гибридной системы – судя по всему, речь о модификации, которую демонстрировали на Шанхайском автосалоне 2025 года. Пара турбин выдает 500 л.с. и 700 Нм, а передает момент 9-ступенчатая АКП.

Второй мотор пошел по другому пути. Его готовили для суперкаров: отдача выше, схема та же – параллельный гибрид. Такую установку получит модель, которая выйдет на старт в гонках класса GT3.

Стандартное исполнение V8 достанется и внедорожнику Tank 800. О том, что флагманская машина появится в продаже в 2027 году и приедет в Австралию, ранее говорил продакт-менеджер GWM Australia Тим Леонг. В общем, в 2027 году такой двигатель получат сразу два внедорожника Tank и суперкар.

Tank 700 в России: размеры и моторы

Знакомая россиянам версия Tank 700 – это рамный внедорожник с узнаваемой внешностью. Длина, ширина и высота составляют 5090, 2061 и 1952 мм соответственно, колесная база – 3000 мм, дорожный просвет – 255 мм. Есть и исполнение с карбоновым обвесом: 5110 х 2122 х 1986 мм. Салон рассчитан на пятерых.

Бензиновая модификация обходится 3-литровым V6 на 354 л.с., который стыкуется с 9-ступенчатым автоматом. Альтернатива – параллельный гибрид, где к ДВС подключен электромотор: суммарная отдача доходит до 517 л.с. А вот в Китае предлагают еще один гибрид – с 2-литровым двигателем и парой электромоторов, вместе они дают 870 л.с.

Кстати, недавно в Китае заговорили об удлиненной версии Tank 700. Ее габариты – 5445 х 2126 х 2021 мм, расстояние между осями – 3150 мм, а салон уже шестиместный. Такую машину оснащают гибридными системами с 2– и 3-литровыми моторами.

Tank 700

Что до цен, то в России Tank 700 2025 года стоит от 10 699 000 до 13 099 000 рублей – без учета специальных выгод. За модификации 2026 модельного года просят 11 499 000 – 12 999 000 рублей.

О растущем интересе россиян к китайскому автопрому «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!