Новейшая Toyota Corolla будет серьезно переосмыслена: как она будет выглядеть?

Toyota Corolla нового поколения станет лифтбеком на платформе TNGA-C

Смена поколений Toyota Corolla, судя по всему, не ограничится косметикой. Дебют новинки может состояться уже в следующем году, причем саму модель ждет серьезная перестройка.

Toyota Corolla

Самое любопытное – кузов. Вместо привычного седана японцы, если верить изданию, сделают ставку на лифтбэк: он размоет границу между седаном и хетчбэком, а два нынешних варианта сольются в один. Логика простая – меньше версий, ниже издержки, выше прибыль. Как раз то, к чему призывает руководство Toyota. Правда, остается вопрос: нужны ли компании сразу обе нынешние вариации Corolla, тем более что в линейке есть Corolla Cross?

Технически машину построят на обновленной платформе TNGA-C. Ключевое отличие от предшественницы – расширенная линейка силовых установок: покупателям могут предложить до четырех вариантов на выбор.

Гибрид, как ожидается, обзаведется новым 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором суммарной мощностью порядка 134 л.с. Цифра почти та же, что и сейчас, зато топливная эффективность способна подрасти на 10-20%. Полный привод, скорее всего, останется опцией.

Toyota Corolla

Тем, кто гонится за экономией, адресуют подключаемый гибрид – с более емкой батареей и усиленным электромотором. Не обойдется и без полностью электрической версии: поговаривают о двухмоторном полном приводе и запасе хода не меньше 250 миль, то есть около 400 км.

Что до обычных бензиновых модификаций, им, вероятно, достанутся турбомоторы объемом 1,5 или 2,0 литра. Ну а GR Corolla должна получить 2,0-литровый турбодвигатель мощностью до 395 л.с.

О том, чем сегодня занимается Toyota в России, «За рулем» уже рассказывал.

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