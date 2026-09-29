Мощный «доналоговый» мотор и смешной расход — новый кроссовер скоро в России

Гибридный Jetour T1 PHEV с запасом хода 1,4 тыс. км выйдет в РФ осенью 2026 года

Осенью 2026-го у российских дилеров Jetour появится кроссовер T1 в гибридном исполнении (PHEV). Как уточнили в пресс-службе марки, это первая такая модель в линейке бренда. Ценник назовут ближе к старту продаж.

Под капотом – последовательно-параллельная силовая установка, ведущая на передние колеса. Ее основу составляет 1,5-литровый турбомотор на 143 л.с., который трудится вместе с бесступенчатой гибридной трансмиссией и электродвигателем. Отдача последнего – 204 л.с., или 150 кВт, а крутящий момент равен 310 Н·м.

Jetour T1

В сумме установка выдает 346,7 л.с. и 525 Н·м, хотя для налоговых расчетов мощность указана как 238 л.с. С места до сотни кроссовер разгоняется за 8,6 секунды, максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Для трансмиссии предусмотрено четыре режима – стандарт, эко, спорт и снег.

Питает гибрид литий-железо-фосфатная батарея на 26,7 кВт·ч. Одной только электротяги хватает на 145 км, а общий запас хода доходит до 1,4 тыс. км.

На быстрой зарядке постоянным током мощностью 40 кВт с 20 до 80% емкости уходит 30 минут. Переменный ток на 7 кВт заряжает батарею с 30 до 100% за четыре часа.

Энергия пополняется и в движении – за счет рекуперативного торможения, плюс свою лепту вносит бензиновый двигатель, работающий в гибридном режиме. При необходимости машина сама превращается в источник питания: внешние устройства можно подключать с отдачей до 3,3 кВт.

Кузов, защита батареи и подвеска

В конструкции кузова, по словам представителей бренда, задействовано свыше 80% высокопрочной стали, а сборка идет с применением автоматизированной лазерной сварки. Крыша способна выдержать 150 кг в динамике и 300 кг в статике.

Батарею защитили по стандарту IP68 – от пыли и влаги, – а также от давления весом до 10 тонн. Предусмотрена и система контроля температуры.

Шасси построено на передней подвеске типа МакФерсон и задней многорычажной схеме, обе дополнены стабилизаторами поперечной устойчивости.

Цвета, интерьер и версии для России

Кузов гибридного T1 предложат в четырех оттенках – черном, белом, золотом и серебристом. Салон оформят в двух вариантах: серо-черном либо черно-оранжевом.

Пока же в России T1 продается только с классическим 2-литровым двигателем на 245 л.с. и полным приводом. Такой кроссовер стоит от 3 770 000 руб.

Интерьер Jetour T1

До этого T1 обзавелся в стране лимитированной версией: матовый черный кузов сочетался в ней с красными тормозными суппортами. Такую версию оценили в 4,2 млн руб.

О другом новом кроссовере, который скоро появится в России, «За рулем» уже рассказывал.

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