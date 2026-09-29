Почему новый Luxeed R7 ставят в один ряд с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE?
Китайская Chery запустила продажи обновленного Luxeed R7. Машина вышла на домашний рынок, и там же назван ее ценник.
По габаритам кроссовер сопоставим с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE. В один ряд с этими двумя немецкими моделями его ставят и по качеству исполнения – то есть речь идет о претензии на уровень премиальных конкурентов, а не просто о новой версии в массовом сегменте.
Цена для домашнего рынка – 239 800 юаней (3 млн рублей). Сумма адресована местному покупателю, про другие страны разговора пока нет.
Прочие подробности – список версий, технические характеристики, сроки поставок – в сообщении не раскрываются. Зато сам ориентир понятен: Chery ведет обновленный Luxeed R7 туда, где обычно играют BMW и Mercedes-Benz.
О том, что китайские кроссоверы всерьез теснят премиум-бренды, «За рулем» рассказал на примере нового Wey.
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