Стоит ли тянуть с покупкой машины до 2027 года? Мнение эксперта

С 1 января 2027 года утильсбор вырастет на 10-20%, машины подорожают

Брать машину сейчас или дождаться 2027 года и, возможно, более выгодных условий? Конец 2026-го многие встречают именно с таким вопросом в голове. По мнению Василия Кутьина, директора по аналитике Инго Банка и кандидата экономических наук, правильный ответ – первый: тянуть не нужно. Своими доводами он поделился с News.ru.

Начать стоит с утильсбора – с 1 января 2027 года он вырастет на 10−20%. «Это прибавит к цене минимум 80 тыс. рублей для машин с двигателем 1−2 литра и от 272 тыс. – для трехлитровых моторов мощностью от 340 л. с. Это минимальный рост, который гарантирован, он, скорее всего, будет еще выше», – предупредил экономист.

Второй момент – скидки, которых становится все меньше. Складские остатки 2025 года у дилеров заканчиваются, и уже к зиме хороших предложений можно не найти. Программы трейд-ин, кстати, тоже подсократили – в среднем на 20−45%.

Дороже всего, впрочем, обходится само ожидание. «Рост 3−5% в месяц – это 105−176 тыс. рублей от средней цены, – пояснил эксперт. – Снижение ставки по кредиту на 0,3 п. п. не может компенсировать эту потерю. Но есть единственный сценарий, при котором стоит ждать 2027-го: человек покупает в кредит и ставка для него критична. Прогноз ЦБ по ставке на 2027-й – 10,5−12,5%, но даже при смягчении кредиты будут дешеветь медленно. Если он готов платить наличными или с минимальным кредитом – ждать нет смысла».

Выходит, откладывать покупку имеет смысл только одному типу покупателя – тому, кто берет машину в кредит и для кого ставка принципиальна. Если же есть наличные или заем нужен минимальный, выгоды от ожидания не будет.

Чем обернется повышение утильсбора для цен на машины, «За рулем» уже уже рассказывал.

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