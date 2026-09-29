Раскрыты последствия повышения утильсбора в 2027 году

Эксперт Хайцеэр: Что будет с ценами на б/у авто из-за повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора, которое ждет Россию в следующем году, потянет за собой цены на вторичном рынке. Правда, подорожают далеко не все машины. Такой прогноз озвучил Ян Хайцеэр, занимающий пост вице-президента Национального автомобильного союза.

«Что касается рынка б/у автомобилей после повышения утильсбора, то, если речь идет о машинах с хорошим годом выпуска и вменяемыми пробегами, они немного подорожают, отреагировав на рост стоимости нового автомобиля, потому что всегда есть прямая зависимость.

Если машина сильно старая, с большим пробегом, переходящая из прошлого в вечность, то вряд ли ее цена будет повышаться. То есть те автомобили, которые востребованы на вторичке, поднимутся в цене, а те, которые и так стоят без движения, – вряд ли», – рассказал эксперт.

По сути, логика здесь простая: свежие автомобили с небольшим пробегом тоже прибавят в цене, причем заметно. Отсюда и вероятность того, что buyers... – впрочем, без лишних слов: до момента увеличения сбора люди могут броситься покупать машины активнее обычного.

«Ровно на ту сумму, на которую вырастет цена, машины станут недоступнее. Наверняка подорожает и что-то из тех машин, которые уже локализованы или являются исторически выпускаемыми в России, например продукция АВТОВАЗа. Если машины поставляются по параллельному импорту и кто-то хочет получить прежнее, проверенное годами качество, то придется раскошелиться больше. Возможно, сейчас многие поторопятся приобрести автомобиль до повышения утилизационного сбора. Всегда такой ажиотаж возникает и даже подстегивает общие продажи», – подытожил Хайцеэр.

О том, какие автобренды популярнее у европейских покупателей, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026

Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.

АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.

Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.

Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan