Названы самые популярные автобренды в Европе

АСЕА: европейский авторынок в августе 2026 года вырос на 5%

По итогам августа нынешнего года в европейских странах было реализовано в общей сложности 832,6 тыс. легковых автомобилей, что на 5,3% больше, чем в том же месяце 2025-го. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Наибольшее количество автомобилей в Европе в конце лета продал Volkswagen - 83,6 тыс. единиц (-4,3% к августу прошлого года). На втором месте находится Toyota с показателем 57,2 тыс. машин (+4,4%). Третью позицию заняла Skoda, реализовавшая 54,8 тыс. автомобилей (+5,6%). Замыкают пятерку лидеров в августе BMW (52,4 тыс. шт.; +1,3%) и Mercedes-Benz (47,6 тыс. шт.; +7,6%).

За 8 месяцев 2026 года объем продаж легковых автомобилей в Европе составил 9,19 млн экземпляров. Это на 5,8% больше, чем в январе - августе прошлого года.

Российский автопром в августе тоже прибавил, о чем «За рулем» уже рассказывал.

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