Jaecoo J5 и J7 PHEV казахстанского производства выходят на рынок: названы цены

Jaecoo J5 в Казахстане стоит 9 490 000 тенге, J7 PHEV — 12 790 000 тенге

Казахстанский дистрибьютор Omoda и Jaecoo, работающий в структуре Astana Motors, назвал стоимость двух новых для страны моделей – компактного кроссовера Jaecoo J5 и подключаемого гибрида Jaecoo J7 PHEV. Обе машины предложены в максимальной комплектации.

Цены, гарантия и сборка в Алматы

За Jaecoo J5 просят 9 490 000 тенге, за J7 PHEV – 12 790 000 тенге. Гарантия оформляется на 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, какой порог наступит раньше.

Выпускают новинки в Алматы, на мультибрендовом заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, и обе уже получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Вместе с запуском J7 PHEV предприятие продолжает осваивать гибридное направление: инфраструктуру приспособили под работу с такими автомобилями, контроль качества усилили, а специалистов по высоковольтным компонентам подготовили заранее.

– Объявление цен на Jaecoo J5 и J7 PHEV – важный этап запуска наших новых моделей в Казахстане. Мы стремились сформировать конкурентное предложение для рынка, сочетая современный продукт, локальное производство и привлекательную стоимость. Сейчас начинается отгрузка автомобилей дилерам, и в ближайшее время клиенты смогут познакомиться с новинками непосредственно в дилерских центрах, – отметил Александр Абрамов, директор дистрибуции Omoda и Jaecoo в Казахстане.

Jaecoo J5: компактный кроссовер для города

Самый небольшой кроссовер в линейке бренда – J5. При длине 4 380 мм и колесной базе 2 620 мм он легко вписывается в повседневные маршруты: дорога на работу, поездки по делам, семейные выезды в выходные. Дизайн при этом получился выразительным.

Под капотом стоит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с. Работает он в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (6DCT).

В Казахстане модель доступна в комплектации Luxury. Перед водителем – 8-дюймовая цифровая приборная панель, а по центру салона разместился вертикальный мультимедийный экран диагональю 13,2 дюйма. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto дает возможность пользоваться привычными приложениями смартфона прямо на экране автомобиля.

Про комфорт тоже не забыли: двухзонный климат-контроль позволяет водителю и переднему пассажиру выставить каждый свою температуру, подогрев передних сидений и рулевого колеса выручает в холода, а разъем USB-C с быстрой зарядкой и электропривод двери багажника добавляют удобства в быту.

Отдельная история – владельцы домашних животных. Для них тут созданы все условия: отделка салона легко чистится и устойчива к когтям, работает многоуровневая очистка воздуха и климат-контроль, а материалы прошли международную pet-friendly сертификацию TÜV. Разработчики позиционируют JAECOO J5 как самый продуманный автомобиль для путешествий с домашними животными.

J7 PHEV: гибрид с большим запасом хода

J7 PHEV соединяет в себе возможности электромобиля и бензинового кроссовера. На электротяге он способен проехать до 91 км, а общий запас хода превышает 1200 км (в зависимости от методики измерения/по соответствующему циклу). В городе можно ездить на электричестве, сохраняя солидный запас хода для дальних поездок.

В основе модели – гибридная система Super Hybrid System (SHS). Она объединяет 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 143 л. с., электромотор и трансмиссию 1DHT. Совокупная мощность достигает 347 л. с., максимальный крутящий момент – 525 Нм. Тем, как распределяется работа между бензиновым двигателем и электромотором, система управляет автоматически, ориентируясь на условия движения.

Батарея здесь литий-железо-фосфатная, емкостью 18,3 кВт·ч, со степенью защиты IP68. За ее состоянием постоянно следит система Guardian BMS, контролирующая основные параметры работы. Быстрая зарядка восполняет запас энергии с 30 до 80% примерно за 20 минут, а заряжать автомобиль можно и от обычной бытовой сети 220-230 В.

По результатам испытаний 2025 года Jaecoo J7 PHEV получил максимальные пять звезд Euro NCAP. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 160 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

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