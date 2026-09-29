35 тыс. заказов за сутки: дебютировал новый кроссовер Changan

Кроссовер Changan Nevo Q06 за 1,7 млн рублей собрал 35 тыс. заказов за 24 часа

Кроссовер Nevo Q06 добрался до китайских дилеров: Changan открыла прием заказов на новинку. За первые сутки, если верить CarNewsChina, их набралось 35 тысяч. Ценник стартует от 139,9 тыс. юаней – это примерно 1,7 млн рублей. Основным соперником машины на местном рынке называют BYD Song Ultra.

Электрические версии бывают с одним двигателем – на 306 либо 333 л.с. У более дорогой модификации моторов два, и суммарная отдача достигает 449 л.с. Запас хода у «зеленого» кроссовера – от 602 до 700 км.

Полторалитровый ДВС у гибрида крутит не колеса, а генератор: его дело – подзаряжать батарею. Мощность такой модели – 367 л.с., а суммарный запас хода доходит до 1,6 тыс. км.

Дизайн, оснащение и планы в России

Над внешностью работал Клаус Зициора – дизайнер, который долгое время трудился в Volkswagen. В список оснащения попали холодильник, потолочный экран, система быстрой зарядки, а также кресла с вентиляцией и массажем.

Позже Nevo Q06 начнут продавать и в других странах. В России Changan на данный момент работает официально, однако о появлении этой модели на нашем рынке информации пока нет.

О планах расширить модельный ряд в России до конца 2026 года в компании рассказывали ранее. Отмечалось, что в ближайшее время стоит ждать и обновлений в уже знакомых линейках, и появления принципиально новых автомобилей.

О том, какие кроссоверы сейчас особенно востребованы в России, «За рулем» уже рассказывал.

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