На двух федеральных трассах увеличится протяженность платных участков

Минтранс: длину платных участков на трассах М-4 «Дон» и М-12 «Восток» увеличат

Правительство РФ приняло распоряжение об увеличении протяженности платного участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области после завершения реконструкции, а также расширило перечень платных сегментов скоростной дороги М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

«Платность распространится на участок с 933-го км до 1024-го км (участок с 715-го км до 933-го км стал платным с 2022 года)», – говорится в публикации.

В Минтрансе пояснили, что доходы от сбора платы будут направлены на содержание автомобильной дороги, работу службы аварийных комиссаров, обеспечение безопасности дорожного движения, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций. При этом для автомобилистов сохранятся альтернативные маршруты бесплатного проезда.

Одновременно распоряжением правительства был расширен список платных участков на строящейся скоростной магистрали М-12 «Восток». Новым платным сегментом станет отрезок длиной 7,045 км на обходе Казани — от пересечения с М-12 до автодороги М-7 «Волга» (на участке Казань – Шали). Общая протяженность всей трассы составляет 1617 км, из которых 1239 км уже эксплуатируются на платной основе.

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