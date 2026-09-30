Сэкономить на новой машине до 200 тысяч: эти автобренды снизили цены

Эксперт Мосеев назвал марки, которые уменьшили цены на авто в России

Неделя с 21 по 25 сентября принесла сразу несколько правок в прайс-листы российских дистрибьюторов. Разбирался в них автомобильный эксперт Олег Мосеев – вместе с CARgument он отследил, кто из брендов пересмотрел ценники.

Среди изменений – возвращение в продажу одной из моделей, новые скидки на машины 2026 года и премьера. По прикидкам, сэкономить покупатель может до 200 тысяч рублей.

Belgee вернула в продажу кроссовер X50

Модель X50 снова доступна для заказа. В прайсе появилась комплектация Active/Актив 26PY – ее оценили в 2 199 990 рублей.

Кстати, из всего списка обновлений это единственный пункт, где речь идет не о снижении цены, а о самом факте появления машины у дистрибьютора.

Затронули свежие прайсы и еще несколько марок – от пересмотра дисконтов до выхода новой модели.

Jeland, Jaecoo и Omoda пересмотрели скидки

Jeland и Jaecoo обновили условия по всем комплектациям автомобилей 2026 года.

Владельцам J6 положена скидка 100 000 рублей. Для J7 дисконт вдвое солиднее – 200 000 рублей.

Omoda поступила похожим образом: на C5 во всех комплектациях 2026 года тоже действует скидка 200 000 рублей.

Deepal вывел на рынок новую модель S09

Еще один инфоповод недели – премьера S09 от Deepal. Новинка уже попала в прайс-листы.

Версия Luxe/Люкс с пятью местами обойдется в 6 589 000 рублей, шестиместная – в 6 739 900 рублей.

Комплектация Techno/Техно на пять мест стоит 6 889 900 рублей, а ее шестиместный вариант – 7 039 900 рублей.

О том, какими могут оказаться цены на китайские машины в России в 2027 году, «За рулем» уже рассказывал.

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