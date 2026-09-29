Какими будут цены на китайские машины в России в 2027 году

Аналитик Чернов: На сколько массовые китайские авто подорожают в РФ в 2027 году

Массовые китайские автомобили в России в 2027 году могут прибавить в цене примерно 10% в среднем по рынку. Такой прогноз дал аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Сдерживать рост цен и частично компенсировать ослабление рубля поможет конкуренция между марками и расширение российской сборки, рассказал аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

«По данным «Автостата», в сентябре 2026 года на заводе в Сестрорецке началось производство Tenet Plus L4 со сваркой и окраской кузовов. Но российская сборка сохраняет зависимость от импортных комплектующих, поэтому полностью защитить цены от ослабления рубля она не сможет. У отдельных моделей прошлых лет выпуска возможны скидки даже на фоне общего подорожания», – рассказал Чернов.

По его словам, подержанные «китайцы» сильно зависят от скидок на такие же новые авто. Когда дилеры снижают цены на машины в автосалоне, продавцам аналогичных двухлетних моделей приходится также снижать свои ожидания. Поэтому даже при общем росте цен в сегменте конкретные авто из-за возраста и пробега могут все равно дешеветь.

О новинках дешевле трех миллионов рублей «За рулем» недавно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!