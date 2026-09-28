На рынок вышел новый флагманский седан Volkswagen дешевле 3 млн рублей

Volkswagen Anhui начал прием заказов на ID. Unyx 09 с ценой от 2,5 млн рублей

Прием заказов на ID. Unyx 09 открыло совместное предприятие Volkswagen Anhui, которое выпускает машины, совместно разработанные Volkswagen и Xpeng. Новинку подают как крупный четырехдверный седан, выполненный в спортивном ключе.

На старте продаж ценник укладывается в диапазон от 199 900 до 249 900 юаней – в рублях это ориентировочно от 2,52 до 3,16 млн.

Габариты такие: 5081 мм в длину при колесной базе 3030 мм. В компании уверяют, что по этому показателю модель опережает всех в сегменте. Внешне ID. Unyx 09 продолжает фирменную стилистику линейки Unyx, правда, силуэт получился динамичнее, чем у родственников, плюс темный декор по кузову и непривычная форма бокового остекления.

Шасси – с адаптивными амортизаторами и пневматическими элементами, кстати. Диски ставят до 21 дюйма, тормозные механизмы – Brembo. За водительские ассистенты отвечает продвинутый комплекс: 26 датчиков и фирменный чип Xpeng с вычислительной мощностью 750 ТОПС.

Внутри – минимализм. Приборная панель компактная, а почти все ее функции вынесены на 85-дюймовый проекционный дисплей. Руль двухспицевый, с клавишами и колесиками прокрутки – решение нетипичное. Еще предусмотрены спортивные передние кресла и аудиосистема на 20 динамиков.

По технике расклад следующий: базовой версии хватает одного электромотора на 313 л.с., полноприводная получает вдобавок второй на 190 л.с. Аккумулятор предлагается единственный – на 92 кВт⋅ч. Одномоторная модификация проезжает до 755 км, полноприводная – до 705 км, а по циклу WLTP это 612 и 571 км соответственно.

О том, как семейный седан 60-х превратили в 270-сильное электрокупе, «За рулем» рассказывал.

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