Новые модели Mazda будут создаваться на китайской платформе: что это за модели?

Две новинки Mazda на китайской платформе Changan дебютируют в ближайшие 3 года

Европейские нормы по выбросам становятся жестче, и Mazda, как и прочие автопроизводители, вынуждена подстраиваться под эти правила. Чтобы машины японской марки вообще могли продаваться в Старом Свете, средний показатель вредных выбросов по всей линейке нужно удержать на заданном уровне. Проще всего закрыть вопрос за счет увеличения доли электромобилей в ассортименте. Вот только следующая электрическая модель, которую Mazda спроектирует своими силами, доберется до рынка не раньше 2029 года.

Выход из этого тупика, по сути, уже найден. Глава австралийского подразделения компании рассказал, что Mazda обсуждает с Changan расширение линейки электрокаров. Иначе говоря, японцы собираются выпустить несколько новых машин, построенных на китайской платформе. Для справки: сегодня в Европе продаются седан Mazda 6e и кроссовер CX-6e, и оба опираются на архитектуру Changan.

Mazda CX-6e

Хотя технически и конструктивно новинки близки к китайским моделям, в Mazda настаивают: их продукция – не копия. Седан и кроссовер доработали с расчетом на европейского покупателя. В частности, инженеры компании потрудились над комфортом и управляемостью этих автомобилей.

Что дает такая кооперация? Скорость и экономию. Вместе с Changan японский производитель может сравнительно быстро и недорого поставить на конвейер новые электрокары. Первые две совместные новинки покажут в ближайшие 3 года.

О планах российских заводов по гибридам и электрокарам «За рулем» уже рассказывал.

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