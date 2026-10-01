В России возник ажиотажный спрос на электромобили и гибриды

НАПИ: за январь-август в РФ продано 48,1 тыс. гибридов и 8,2 тыс. электрокаров

Маркетинговое агентство НАПИ подвело итоги продаж новых машин с возможностью подзарядки от сети за январь-август 2026 года. Оба сегмента прибавили. Подзаряжаемых гибридов PHEV за восемь месяцев в России реализовали 48,1 тыс. штук. Относительно аналогичного периода 2025 года это плюс 140,5 процента – иначе говоря, спрос вырос больше чем вдвое.

Электромобилей за январь-август 2026-го купили 8,2 тыс., и к тем же восьми месяцам прошлого года прибавка составила 22,3 процента. В связи с ситуацией с топливом продажи гибридов резко выросли в июле 2026 года, составив 9,7 тыс. ед. (+57,6% к июню). Доля гибридов в общем объеме продаж легковых автомобилей в июле достигла 8,0%. В августе продажи немного снизились до 7,6 тыс. ед., а доля — до 6,7%. Результаты летних месяцев оказались самыми высокими с начала года.

Продажи электромобилей также выросли. В июле они составили 1,5 тыс. ед. (+122,4% к июню), доля в продажах легковых была на уровне 1,3%. В августе количество реализованных электромобилей составило 2,2 тыс. ед. (+44,6% к июлю), а доля достигла 2,0%.

Рост продаж наблюдается и на вторичном рынке. За январь-август 2026 года было продано 13,3 тыс. гибридов (+37,0% по сравнению с 8 мес. 2025 года) и 11,6 тыс. электромобилей (+43,4%). С начала текущего года пика продаж подержанные электромобили и гибриды достигли в июле.

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