Новый Tiguan перезагрузит сегмент электрических кроссоверов Volkswagen

Volkswagen представит электрический ID. Tiguan в октябре 2026 года в Европе

Компания Volkswagen решила вернуть хорошо знакомое имя Tiguan в свою электрическую линейку – новая модель получит обозначение ID. Tiguan и займет место снятого с производства ID.4. Об этом стало известно из публикации Pravda.Ru. Речь идет не о простой смене шильдика: производитель пытается перезапустить сегмент электрических кроссоверов, где предыдущая модель так и не совершила ожидаемого рывка.

Volkswagen Tiguan

Судя по снимкам закамуфлированных прототипов, силуэт кузова остался таким же обтекаемым, как у предшественника. Зато оптика заметно поменялась – спереди теперь красуется световая полоса, растянувшаяся на всю ширину капота, а корма обзавелась прямоугольными фонарями.

Подобный дизайн разом отдаляет новинку и от старого ID.4, и от бензинового Tiguan.

Что касается технической начинки, здесь компания хранит молчание. Хотя логика самого продукта подсказывает некоторые решения. Скорее всего, ID. Tiguan сохранит компоновку с одним либо двумя электромоторами. Но куда важнее другой вопрос – запас хода. У предшественника по стандартам EPA этот показатель составлял от 423 до 468 километров (263-291 миля). Для успешной конкуренции Volkswagen явно придется поднять планку.

Премьера назначена на октябрь. Европейские покупатели сядут за руль новинки в начале следующего года. США тоже фигурируют в планах, правда, американские спецификации раскроют позже. Возвращение к имени Tiguan выглядит как расчет на узнаваемость: бренд надеется перенести лояльность к самому массовому семейству ДВС на новый электрический продукт.

О том, какие перемены готовят другому популярному кроссоверу, «За рулем» уже рассказывал.

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