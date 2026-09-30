Рассекречена обновленная версия популярного в России кроссовера Geely
Geely показала обновленный Boyue. В России этот кроссовер известен под именем Cityray. Ключевое отличие от прежней версии – переход на другую платформу, и именно с ней связывают возросшую прочность кузова.
Кроссовер 2027 года построен на архитектуре GEEA 3.0. По сравнению с предшественником она заметно технологичнее. Вместо 14 контроллеров здесь работают два мощных процессора. Деталей стало меньше – отсюда и более высокая надежность. Заодно машина эффективнее справляется с задачами безопасности.
Габариты такие: 4570 мм в длину, 1865 мм в ширину, 1635 мм в высоту, колесная база – 2707 мм. Новинка чуть крупнее предшественника, зато на 15 мм ниже.
Снаружи Boyue узнается по переработанной радиаторной решетке с вертикальными планками. С ней стыкуются вытянутые светодиодные фары. Передний бампер получил крупные воздухозаборники, а сзади красуется сквозной фонарь.
Внутри перемен куда больше. Перед водителем – компактная цифровая приборная панель и многофункциональный руль с четырьмя спицами. По центру вырос сенсорный дисплей на 14,6 дюйма. Сидения, двери и центральный тоннель обшиты искусственной кожей.
Что до ассистентов, компания обещает покупателям системы предотвращения столкновений при движении задним ходом, помощь при смене полосы и предупреждение об опасности при открытии дверей. Техника при этом прежняя: 1,5-литровый турбомотор на 181 силу и 7-ступенчатая роботизированная КПП.
О планах расширить гамму Geely в России «За рулем» рассказывал.
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