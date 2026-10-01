Раскрыта остаточная стоимость электромобилей Evolute

Эксперты «Автостата» выяснили остаточную стоимость кроссовера Evolute i-JOY

По итогам августа 2026 года объем продаж новых полностью электрических автомобилей Evolute в нашей стране составил 621 экземпляр. Как сообщают эксперты агентства «Автостат», этот результат позволил отечественному бренду спустя 4 месяца вернуть себе звание лидера на рынке новых электромобилей в РФ. На долю Evolute в конце лета пришлось 28% всех продаж новых электрокаров. При этом объем реализации электромобилей отечественной марки в августе является наибольшим в нынешнем году. Так, он в 1,5 раза превосходит прежний максимум (409 штук в апреле) и оказывается почти втрое больше январского (212 шт.).

Второе место в марочном рейтинге занимает китайский Changan (549 шт.), а третье – российский UMO (354 шт.). В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский Avatr и японская Toyota (229 и 157 шт. соответственно). Первенство среди моделей на рынке новых электромобилей тоже принадлежит представителю Evolute — кроссоверу i-JOY. Его показатель в августе составил 619 единиц.

Также в топ-5 попали модели Changan Qiyuan Q05 (524 шт.), UMO 5 (354 шт.), Toyota bZ3 (155 шт.) и Avatr 11 (115 шт.). Всего же в августе было реализовано 2216 новых электрокаров – вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года.

Что касается итогов 8 месяцев, то за этот период их продажи составили 8367 экземпляров. И это на 24% больше, чем в январе – августе 2025-го. Лидирует здесь тоже Evolute с результатом 2212 единиц.

В связи с ростом спроса на новые электрокары Evolute, эксперты агентства «Автостат» провели исследование по остаточной стоимости электрокроссовера i-JOY.

Как выяснилось, через год после покупки новым индекс его остаточной стоимости составляет 137,9%. И это заметно выше, чем у моделей-конкурентов с бензиновым двигателем, таких как Geely Coolray, Belgee X50, Chery Tiggo 4 PRO, Changan CS35 Plus. Остаточная стоимость таких годовалых кроссоверов находится в диапазоне 77,3 – 80,6%. Кроме электрокаров, в линейке бренда Evolute есть и гибридная модель – кроссовер i-SPACE. И его остаточная стоимость через год после покупки новым тоже оказывается довольно высокой, составляя 103,3%.

О том, что новые автомобили постепенно превращаются в роскошь, «За рулем» уже рассказывал.

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