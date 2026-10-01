Машина становится роскошью: новые авто теряют покупателей по всему миру

Эксперт Васильев объяснил, почему в мире снижается спрос на новые автомобили

Во многих странах личный автомобиль все реже воспринимают как непременный атрибут быта. Причина простая: свободных денег у людей меньше, а ресурсы дорожают – вот машина и превращается в глазах покупателя в дорогостоящее приобретение, отмечает автоэксперт, автожурналист и инструктор по контраварийной подготовке Егор Васильев.

Массовый сегмент просел сильнее

Сильнее всего, по словам Васильева, проседает массовый сегмент – а ведь именно он дает значительную часть продаж. Тем, кто присматривается к бюджетным и среднеценовым моделям, приходится считаться с ограниченным бюджетом и растущими регулярными расходами.

«Растут цены на топливо и электричество – фактически стоимость жизни увеличивается. И это касается не только нашей страны, а всего мира: деньги дешевеют, а материальные блага дорожают. К сожалению, все выглядит именно так», – отметил он.

На фоне нестабильной международной обстановки многие владельцы машин не спешат менять транспорт и дольше ездят на том, что уже есть. Давит на рынок и замедление перехода на электротягу: спрос на экологичный транспорт оказался слабее, чем рассчитывали производители, а обернулось это для них серьезными финансовыми потерями.

Накопленные мощности приходится распродавать – иначе дилерская сеть не удержится на плаву. Часть автопроизводителей при этом пересматривает курс на массовую электрификацию и сохраняет в линейках модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Китай отреагировал быстрее других

Самым адаптивным участником рынка эксперт называет китайскую автопромышленность. В КНР на кризис ответили раньше и активнее взялись за гибридные платформы, где электрическая установка сочетается с ДВС.

Если американские и европейские концерны обновляют ассортимент неспешно, то китайские марки предлагают более простые и доступные варианты. Общий кризис в отрасли вынуждает компании менять руководство и корректировать долгосрочные планы.

Нынешний спад Васильев считает проявлением естественной цикличности рынка – после него может дать о себе знать отложенный спрос.

О том, что спрос на новые автомобили падает и в России, «За рулем» уже рассказывал.

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