Продажи автомобилей в России пошли на спад осенью

Аналитик Целиков: за неделю продажи легковых авто в РФ упали на 12,2%

К концу сентября российский авторынок подает все более явные сигналы охлаждения. Недельные продажи новых легковушек проседают и относительно предыдущей недели, и в сравнении с тем же периодом годом ранее. Такими наблюдениями 28 сентября поделился в своем Telegram-канале Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат».

Конкретика такая: за минувшую неделю в стране продали чуть больше 23 тыс. новых легковых автомобилей. Неделей раньше результат был на 12,2% выше, а годом ранее – сразу на 28,6%.

По словам Целикова, минус в годовом выражении в ближайшее время станет привычным делом – сказывается высокая база прошлого года, когда осенью спрос подскочил. В нынешнем же году, как он оценивает, дополнительных стимулов для роста рынка пока не видно.

Проседает и коммерческий транспорт. Легких коммерческих автомобилей (LCV) реализовали 1547 штук: это на 1,2% меньше, чем неделей ранее, и на 21,6% меньше, чем год назад. Грузовой сегмент за тот же отрезок времени сжался на 8,1%, до 905 машин, а в годовом сравнении падение добралось до 20,2%.

Из всех сегментов за неделю выросли только автобусы. На учет поставили 201 такую машину – на 22,6% больше, чем неделей раньше. Правда, в годовом выражении здесь тоже минус: 16,9%.

Если смотреть на месяц в целом, Целиков ожидает, что сентябрь закроется примерно на уровне августа – либо с небольшим плюсом. Между прочим, 25 сентября сообщалось: за 2026 год российский авторынок получил шесть новых брендов и свыше 60 новых моделей. Немалая часть этих новинок появилась за счет ребрендинга, альтернативного импорта и запуска локальных проектов.

О том, какие последствия для рынка несет повышение утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.

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