Переполох на авторынке: 14 брендов сменили ценники

В сентябре новые автомобили в России подорожали у 13 марок, и лишь KGM снизил цены

Сентябрь стал месяцем массового роста цен на новые автомобили в России.

Единственным исключением стал корейский KGM (бывший SsangYong), снизивший стоимость своего рамного внедорожника Rexton сразу на 250 тысяч рублей во всех комплектациях. С учетом сохранившихся прямых выгод модель теперь доступна от 4,64 млн рублей.

Остальные участники рынка двигались в противоположном направлении. Разброс подорожания оказался широким – от 15 до 300 тысяч рублей. Самую заметную прибавку получил электрический лифтбек Avatr 12: три его версии стали дороже на 200-300 тысяч. Теперь цены на модель достигают 8,39 млн рублей.

Китайские марки традиционно оказались в авангарде роста. Omoda прибавила 50 тысяч к стоимости всех комплектаций C5, а Geely подняла цены на четыре модели – Okavango, Cityray, Coolray и гибридный EX5 EM-R. Подорожали и модели брендов, связанных с Changan: кроссовер UNI-S за месяц вырос в цене дважды, а лифтбек UNI-V прибавил 80 тысяч. Премиальный Deepal G318 стал дороже на 90 тысяч.

Российские марки не отставали. Tenet переписала прайсы на кроссоверы T4L и T7, Jeland – на J6 и J7, а Solaris поднял цены на HC и KRX. Пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9 подорожали на 92-102 тысячи рублей. Молодой бренд Esteo увеличил стоимость гибридных внедорожников V27 и Exlantix ET8 на 170 и 200 тысяч соответственно.

Таким образом, сентябрь подтвердил тенденцию: российский авторынок продолжает дорожать, и лишь единичные бренды решаются на обратный шаг.

Перечень всех 13 подорожавших брендов с моделями и их новыми ценами:

Belgee

X50+ «Престиж» – 2 699 990 руб. (+20 тыс.)

X50+ «Оникс» – 2 799 990 руб. (+20 тыс.)

Omoda

C5 (все комплектации) – от 2 399 000 до 2 929 000 руб. (+50 тыс.)

Okavango – +60 тыс. (во всех комплектациях)

Cityray – +30 тыс. (во всех комплектациях)

EX5 EM-R – 3 479 990 – 3 829 990 руб. (+15 тыс.)

Coolray «Эксклюзив» – 2 964 990 руб. (+15 тыс.)

Uni

UNI-S – от 3 079 900 до 3 249 900 руб. (+100 тыс. за месяц)

UNI-V « Спорт» – 3 579 900 руб. (+80 тыс.)

G318 «Техно» – 5 740 000 руб. (+90 тыс.)

G318 «Эверест» – 6 090 000 руб. (+90 тыс.)

Avatr

Avatr 12 (базовая) – 6 990 000 руб. (без изменений)

Avatr 12 (три версии выше базовой) – от 7 790 000 до 8 390 000 руб. (+200-300 тыс.)

Changan

Hunter Plus «Люкс» ( бензин, 2026 г.в.) – 4 099 900 руб. (+30 тыс.)

V27 «Премиум» / Premium (2026 г.в.) – 5 920 000 руб. (+170 тыс.)

Exlantix ET8 «Топ» / Top (2026 г.в.) – 7 690 000 руб. (+200 тыс.)

Tenet

T4L – от 2 329 000 до 2 479 000 руб. (+50 тыс.)

T7 – от 2 785 000 до 3 190 000 руб. (+50 тыс.)

Jeland

J6 – от 2 350 000 до 2 929 000 руб. (+30-50 тыс.)

J7 – от 3 109 000 до 3 409 000 руб. (+60 тыс.)

J7 «Комфорт» – 2 849 000 руб. (без изменений)

Jaecoo

J6 – от 2 330 000 до 2 749 000 руб. (+30-50 тыс.)

J7 – +60 тыс. (во всех комплектациях, кроме базовой)

J8 (2026 г.в.) – от 4 330 000 до 4 845 000 руб. (+41-46 тыс.)

Solaris

HC – от 2 570 000 до 3 985 000 руб. (+70 тыс.)

KRX – от 2 585 000 до 3 010 000 руб. (+50 тыс.)

ST6 – от 2 770 000 до 2 970 000 руб. (+92-96 тыс.)

ST8 – от 3 020 000 до 3 400 000 руб. (+98-102 тыс.)

ST9 – от 3 660 000 до 3 730 000 руб. (+95-102 тыс.)

Единственный бренд, снизивший цены:

KGM

Rexton: 4 745 000 руб. (2024 г.в.) и от 4 640 000 до 5 345 000 руб. (2025 г.в.), снижение на 250 тыс. рублей.

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