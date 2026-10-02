Новая версия Чероки: покорит и броды, и крутые подъемы

210 л.с., клиренс 229 мм, брод 610 мм: представлен Jeep Cherokee Trailhawk 2027 года

Компания Jeep показала кроссовер Cherokee в исполнении Trailhawk – речь о версии 2027 модельного года. В таком виде машина способна побороться за покупателя с Subaru Forester Wilderness.

Снаружи от обычного Cherokee новинку отличают другие бамперы: они улучшают геометрическую проходимость. Хотя, по сути, самое интересное прячется под кузовом.

Дорожный просвет вырос до 229 мм. Угол въезда – 28,8 градуса, съезда – 31,8. За счет этого кроссовер может форсировать брод глубиной до 610 мм. Кстати, предусмотрены и 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами, а также защитные пластины – они прикрывают топливный бак, передний мост, батарею и электрическую проводку.

Пружины и амортизаторы инженеры Jeep перенастроили, чтобы улучшить артикуляцию на бездорожье. Привод – полный, с электронно управляемым задним дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Как говорится в официальном заявлении, на малой скорости Cherokee Trailhawk преодолевает крутые подъемы и сложный рельеф, и давить на тормоз постоянно при этом не нужно.

Под капотом – гибридная установка: 1,6-литровый турбомотор на 177 сил плюс два электродвигателя. Вместе они выдают до 210 л.с. Средний расход у турбодвигателя – 7,6 литра, тогда как стандартный Cherokee обходится примерно 6,4 литра.

Ценник на новинку начинается с 44 625 долларов. Поставки покупателям Jeep начнет со следующего года.

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