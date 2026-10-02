В Россию вернулся добротный рамный внедорожник с адекватной ценой

Продажи JAC T8 PRO возобновлены в РФ с 1 октября с ценой от 3,13 млн рублей

С 1 октября пикап JAC T8 PRO снова доступен российским покупателям – о возвращении модели сообщил сам китайский производитель на своем официальном сайте. Минимальный ценник – 3 130 000 рублей. Причем машина вернулась не в прежнем виде: список оснащения расширили, а силовых агрегатов теперь два на выбор.

JAC T8 PRO

Под капотом может стоять либо двухлитровый дизель, либо бензиновый турбомотор объемом 2,4 литра. Трансмиссия у обоих вариантов одна и та же – шестиступенчатая механика. Привод здесь подключаемый, схемы part-time: переднюю ось водитель активирует сам, как и выбирает нужную передачу.

JAC T8 PRO

Основа – рама. Спереди установлена подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост на рессорах. Из полезного на бездорожье: механическая блокировка заднего дифференциала, дисковые тормоза и электронный стояночный тормоз.

Теперь о размерах. Кузов насчитывает 5 325 х 1 880 х 1 830 мм, колесная база растянута до 3 090 мм. Дорожный просвет – 210 мм, углы въезда и съезда равны 30,9 и 23,3 градуса. Грузовая платформа – 1 520 х 1 520 х 470 мм, с защитным покрытием и четырьмя петлями для крепления поклажи. На борт разрешено брать до 900 кг.

В список оснащения попали светодиодные фары вместе с дневными ходовыми огнями, зеркала с электроприводом регулировок, обогревом и складыванием, люк с электроприводом, обогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль. Мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма дружит с Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер JAC T8 PRO

За обзор и парковку отвечают камеры кругового обзора 360, а также датчики спереди и сзади. Бесключевой доступ, запуск мотора кнопкой и круиз-контроль тоже на месте. Что до безопасности, ее обеспечивают фронтальные подушки, ABS, EBD, системы стабилизации и противобуксовки, ассистент помощи при трогании на подъеме и контроль давления в шинах.

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