Утильсбор вырастет с 1 января: каким иномаркам не грозит резкое подорожание

Эти «серые» кроссоверы смогут избежать роста цен после индексации «утиля»

С 1 января в России вступает в силу очередной этап индексации утилизационного сбора. Первыми это ощутят покупатели автомобилей из параллельного импорта – их цены пойдут в рост прежде всего.

Впрочем, среди иномарок глобальных брендов найдутся и такие, которым резкого подорожания удастся избежать. Речь идет о так называемых льготниках по утильсбору: для них предусмотрены пониженные ставки этого налога.

Льготные ставки утильсбора в 2026 году

Много ли на рынке таких машин? По данным аналитического агентства « Автостат», на льготников пришлось 59% от всего объема поставок «серых» автомобилей – показатели приведены по состоянию на август 2026 года.

Правда, с 1 декабря 2025 года пониженные ставки действуют только для машин с моторами мощностью до 160 л. с.

Как только отдача двигателя выше, включается коммерческая ставка, которая заметно превышает льготную. Этот порог в 160 л. с. и разделил «серый» импорт: одни модели подорожают сильно, другие – нет.

Японские кроссоверы: Mazda CX-5 и Qashqai

Mazda CX-5 давно удерживает звание бестселлера «параллельного» рынка. Кроссовер завозят в Россию в двух вариантах – японской и китайской сборки.

От страны сборки зависят гарантийные условия и цены. Различаются у таких машин и характеристики, и набор опций.

А вот повышенный спрос на «льготный» Nissan Qashqai обернулся дефицитом: в некоторых дилерских сетях японский кроссовер стало трудно найти. В России его предлагают в единственной комплектации Leading – с панорамной крышей, климат-контролем, обогревом передних сидений и круиз-контролем. Поставляют Nissan Qashqai к нам из Китая.

Volkswagen, Kia и Audi: что с ценами

Volkswagen Tharu XR называют самым доступным «европейцем» среди SUV в России. Правда, немецкую модель привозят на рынок из Китая. Даже самый «простой» кроссовер оснащен двухзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой, камерой заднего вида и панорамной крышей.

Одним из самых дешевых корейских кроссоверов по параллельному импорту стал Kia Seltos. Однако таких машин у дилеров остается мало.

Продавцы обещают дальнейшие поставки, вот только уже в новом поколении. Вероятно, цены окажутся выше.

Премиальные модели среди «параллелек» с мощностью до 160 л. с. тоже встречаются. К примеру, Audi Q3 из Китая – автомобиль с очень богатым набором опций комфорта и систем безопасности.

Ранее «За рулем» рассказывал , что Jaecoo J5 и J7 PHEV казахстанского производства выходят на рынок.

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