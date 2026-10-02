870 л.с. и утильсбор на 3 млн: сколько будет стоить флагманский Geely в РФ

Названа примерная цена флагманского кроссовера Geely Galaxy M9 в России

Свой ценник на флагманский кроссовер Geely Galaxy M9 для российского рынка прикинули в издании « Китайские автомобили». За основу взяли данные Минпромторга. Получилось, что 5,2-метровый SUV с отдачей 870 л.с. может перевалить за 8 млн рублей.

О сертификации этой модели в России было известно и раньше – она проходит ее под кодовым обозначением P177. Несколько документов, нужных для оформления одобрения типа транспортного средства и старта официальных продаж, на машину уже получены. А теперь в перечне Минпромторга всплыла и стоимость.

Речь о самом свежем списке ведомства со сведениями для исчисления утилизационного сбора, датированном 5 августа 2026 года. Там заявлена средняя стоимость Geely P177 (Galaxy M9): при закупке в Китае полноразмерный SUV оценили в 2 632 537 рублей.

Впрочем, скромная цифра отнюдь не гарантирует, что и в России машина окажется доступной. Один только утильсбор, по подсчетам, потянет на 2 808 000 рублей. Официальные поставки Galaxy M9 намечены на начало 2027 года – к этому моменту сбор подрастет до 3 088 000 рублей.

Для сравнения брали Nordcross 002, построенный на родственном Lynk & Co 900. По данным Минпромторга, этот автомобиль в России должен стоить около 10 млн рублей. Закупочная цена флагмана Geely на 25% ниже, чем у второй модели линейки Nordcross. Если спроецировать эту разницу на российский расчет и поправить цифры по утильсбору, выходит 8-8,5 млн рублей за Galaxy M9 из официальных поставок.

Габариты, салон и техника Galaxy M9

Габариты у M9 точные: 5205 х 1999 х 1800 мм, колесная база – 3030 мм. Салон только трехрядный, по схеме 2+2+2. Позже на китайском рынке появится пятиместный Galaxy M8.

Багажник по умолчанию – 328 литров. Перед водителем – цифровая приборная панель, проекционный дисплей и 30-дюймовый сенсорный экран. Из интересного в оснащении: потолочный экран на 17,3 дюйма, холодильник на 9,1 литра и 27 динамиков. Шасси получило пневмоподвеску.

На китайском рынке начальная версия оснащается параллельной гибридной системой: 1,5-литровый ДВС плюс один электромотор, суммарно 408 л.с. Полноприводный вариант идет с тремя электродвигателями – мощность доходит до 870 л.с., а до сотни такой SUV разгоняется за 4,5 секунды. Тяговых батарей две на выбор, на 18,4 и 41,6 кВт·ч. На электричестве машина проезжает от 100 до 230 км.

Альтернативные поставки

Кстати, примерно те же деньги за Galaxy M9 из альтернативных поставок просят некоторые официальные дилеры Geely в России. Комплектация 210 Flagship оценивается в диапазон 7-8,5 млн рублей, а гарантию на такие машины дает сам автосалон. В «Автостат Инфо» ранее сообщили, что за 8 месяцев 2026 года в России на учет поставили 134 кроссовера Galaxy M9.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о новой модификации кроссовера Geely с полным приводом.

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