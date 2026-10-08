Фильм «СПЕЦЫ»: ФСБ впервые показывает засекреченные операции

РЕН ТВ с 18 октября покажет многосерийный фильм о реальных спецоперациях ЦСН ФСБ

18 октября на РЕН ТВ состоится премьера многосерийного фильма «СПЕЦЫ» – первого в России художественного проекта о работе спецназа Федеральной службы безопасности.

Кадры из фильма «СПЕЦЫ».

Картина создана компанией «Триикс Медиа» в сотрудничестве с Центром специального назначения ФСБ России.

Проект состоит из 16 серий по 48 минут. Каждая история занимает два эпизода. В основе сюжета – подлинные спецоперации сотрудников ЦСН. Зрителям расскажут о событиях на Северном Кавказе в 2000-х годах, а также о работе спецназа в Крыму, на Донбассе и в других регионах новейшей истории страны. Создатели утверждают, что впервые будут раскрыты засекреченные детали этих операций, прежде неизвестные широкой аудитории.

В фильме нет собирательного образа спецназовца. У каждого героя – реальный прототип, собственный характер и своя роль в команде. Тактика, экипировка, вооружение и нюансы операций воссозданы с максимальной точностью. Консультантами выступили действующие сотрудники ЦСН и участники событий. В кадре использовались настоящее вооружение и экипировка действующих спецподразделений ФСБ. Каждая показанная операция реальна.

Кадры из фильма «СПЕЦЫ».

Создатели проекта

Генеральные продюсеры – Владимир Тюлин, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Продюсеры РЕН ТВ – Владимир Филимонов и Сергей Лесогоров. Режиссер-постановщик и соавтор сценария – Александр Черняев. Сценарий написали Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Горский и Екатерина Кириллова. Оператор – Гарик Жамгарян.

Главные роли исполнили Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Станислав Вивер, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Евгения Шахнович, Александр Фисенко, Максим Дахненко и Евгений Бакалов. Актеры два месяца проходили подготовку на базе ЦСН ФСБ: учились обращаться с оружием, отрабатывали штурмовые маневры и рукопашный бой, осваивали альпинистскую и воздушно-десантную подготовку.

Кадры из фильма «СПЕЦЫ».

Официальным саундтреком стала песня «Жизнь и смерть» группы «Потомучто». По мнению авторов, композиция передает внутреннее состояние человека, для которого жизнь и смерть – две стороны одной работы.

Создатели подчеркивают особую значимость проекта сегодня. По их замыслу, от серии к серии зрители убеждаются: казалось бы, разрозненные события оказываются ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и России.

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