На сколько пополнится бюджет от грядущего повышения утильсбора на иномарки

Правительство РФ: доходы бюджета от утильсбора вырастут на 21%

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2027-2029 годы раскрывает, на какие суммы по линии утильсбора рассчитывает казна. К 2027-му поступления в федеральный бюджет дойдут до 1,8 трлн рублей – на 21% больше, чем по оценке 2026 года.

Дальше рост продолжается: около 1,5 трлн рублей в 2026-м, 2,1 трлн в 2028-м и 2,6 трлн к 2029-му. Прибавку дают ежегодная индексация ставок и увеличение объемов автопроизводства.

Откуда приходят деньги

Львиная доля – с отечественных автомобилей: 929 млрд рублей в 2026 году, 1,2 трлн в 2027-м, 1,5 трлн в 2028-м и 1,9 трлн к 2029-му. С импорта поступления куда скромнее: 547 млрд, 580 млрд, 624 млрд и 680 млрд рублей соответственно.

Кстати, пополняется казна бодрее, чем год назад, уже сейчас. С начала года и до середины августа утильсбор принес бюджету 309,2 млрд рублей – примерно на 40% больше, чем за тот же период годом ранее.

Индексация с января и состояние бюджета

Для покупателей перемены начнутся 1 января 2027 года: утильсбор прибавит 10-20% в зависимости от типа техники. Например, для новых машин с двигателем объемом 1,0-2,0 литра и мощностью 160-190 л.с. платеж вырастет с 900 тысяч до 990 тысяч рублей.

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