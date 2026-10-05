Стало известно, когда гибридный Lada Azimut может встать на конвейер
Гибридную модификацию кроссовера собираются поставить на конвейер в 2028 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя автомобиль на выставке «Иннопром.Беларусь». «У коллег есть ресурсы и программа – и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер», – сказал он.
Выставку осматривали главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт – примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.
О кроссоверах, которые получат в РФ обновления «по воздуху», «За рулем» рассказывал ранее.
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