Стало известно, когда гибридный Lada Azimut может встать на конвейер

Алиханов: Гибридный кроссовер Lada Azimut поставят на конвейер в 2028 году

Гибридную модификацию кроссовера собираются поставить на конвейер в 2028 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя автомобиль на выставке «Иннопром.Беларусь». «У коллег есть ресурсы и программа – и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер», – сказал он.

Выставку осматривали главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт – примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.

О кроссоверах, которые получат в РФ обновления «по воздуху», «За рулем» рассказывал ранее.

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