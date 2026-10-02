В России эти кроссоверы обновятся «по воздуху» и получат танковый разворот

Кроссоверам Esteo V27 в РФ добавят танковый разворот через прошивку «по воздуху»

Российский прокси-бренд Esteo запланировал обновление прошивки для гибридных кроссоверов V27.

Напомним, фактически это кроссовер принадлежащего Chery бренда iCar, который у нас изначально планировали продавать как iCaur, но в итоге запустили как Esteo V27. Конструктивно V27 – это REEV, то есть такой гибрид, где ДВС работает лишь как «удлинитель хода», генератор, подзаряжающий батарею. Функция перепрошивки «по воздуху» (OTA, Over-the-Air) позволяет добавлять новые функции для основной, электрической части силовой установки.

Она у V27 состоит из трех электродвигателей: один мотор-генератор, работающий в связке с ДВС для зарядки батареи, и два тяговых электродвижка. Плюс к этому – на каждом колесе есть свой электронно управляемый редуктор. Новая прошивка позволит всему этому выполнять танковый (он же циркульный) разворот, сообщает источник. Помимо этого система научится запоминать выставленный режим работы силовой установки, а также обзаведется еще несколькими новыми фичами.

На китайских iCar V27 танковый разворот уже доступен, а на российских Esteo V27, ориентировочно, появится в конце октября. Уже проданные машины обновятся «по воздуху», а на стоящих у дилеров новая прошивка будет залита сразу.

Ранее «За рулем» рассказал, какие три премьеры приготовил Esteo на 2027 год.