Популярный китайский автобренд готовит новинки для России

Марка GAC готовит к запуску в РФ несколько новых моделей в 2027 году

В планах компании GAC значится дальнейшее развитие модельного ряда в России. К запуску в 2027 году готовится несколько новых моделей из категории NEV (New Energy Vehicles). Об этом агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе GAC Россия, добавив, что информация по конкретным моделям, точным срокам их появления у дилеров, а также детальным техническим характеристикам и комплектациям для российского рынка будет объявлена по мере официального утверждения планов.

В настоящее время бренд GAC представлен на российском рынке восемью моделями: флагманский гибридный кроссовер GAC S9, премиальный электрический кроссовер GAC Hyptec HT, премиальный гибридный кроссовер GAC S7, полноразмерный кроссовер GAC GS8, среднеразмерный кроссовер GAC GS4, спортивный седан GAC Empow, премиальный минивэн GAC M8, а также среднеразмерный электрический кроссовер GAC AION V.

«Что касается планов продаж, в условиях турбулентности рынка конкретные цифры на 2027 год пока называть рано – на итоговую долю влияют внешние и внутренние факторы, включая экономическую ситуацию, динамику спроса, развитие нашей дилерской сети, общую конкурентную среду и др. На данный момент мы сосредоточены на развитии бренда и его модельного ряда и уверены, что при благоприятных условиях наши позиции будут укрепляться», – заявили в пресс-службе GAC Россия.

О том, какие кроссоверы в России получают обновления прямо по воздуху, «За рулем» уже рассказывал.

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