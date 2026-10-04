Стало известно, когда выйдет первый электромобиль Aston Martin

Глава Aston Martin Адриан Холлмарк: первый электрокар выйдет не раньше 2033 года

Первый электромобиль Aston Martin появится не раньше 2033 года. Причем, по словам генерального директора компании Адриана Холлмарка, срок вполне может сдвинуться и к 2035-му.

О сроках прежде говорили иначе: предполагалось, что новинку покажут в 2030-м, а при прежнем руководстве речь шла и вовсе о 2027 годе. Теперь все выглядит куда менее определенно.

Технологии для будущей машины, кстати, у компании уже есть – их дала сделка с Lucid. Холлмарк считает, что задержка сыграла на руку: когда соглашение заработает в полную силу, Aston Martin получит более современные решения, нежели те, что были прописаны в первоначальном контракте.

Бензиновое направление при этом никто сворачивать не собирается. План, по словам гендиректора, есть: выпускать V8 и V12 и укладываться в экологические нормы как минимум до 2035 года. Частью этой стратегии станет гибридизация, хотя подключаемые гибриды, скорее всего, не появятся. Mercedes-AMG V8 и архитектуры Mercedes-Benz компания по-прежнему использует – параллельно идет разработка собственной платформы и моторов для спорткаров следующего поколения.

Почему сроки поехали? Причин несколько: спрос покупателей, то, как быстро развиваются технологии батарей и двигателей, разница между рынками и законодательство.

В Евросоюзе с 2035 года новые автопарки обязаны сократить выбросы CO2 на 100% к уровню 2021-го. Для Aston Martin это фактически конечная точка для большинства моделей с бензиновыми двигателями.

О том, какие электромобили и гибриды сейчас популярны в России, «За рулем» уже рассказывал.

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