Названы самые популярные электромобили и гибриды в РФ

«Автостат»: Evolute i-Space вошел в Топ-5 популярных плагин-гибридов в РФ

Аналитическое агентство «Автостат» назвало самые распространенные модели электромобилей и подключаемых гибридов в России.

По данным агентства, на 1 июля 2026 года на территории РФ насчитывалось 85,1 тысячи электромобилей – и более 22% из этого числа приходится на Nissan Leaf. На втором месте, с почти двукратным отставанием, расположился Zeekr 001. Вместе с ними первую пятерку «электричек» формируют Москвич 3е, Tesla Model 3, Evolute i-Pro, но их суммарная доля не дотягивает даже до 5%.

Подключаемых гибридов (PHEV) в России куда больше – 144,7 тысячи единиц. Лидирует кроссовер Voyah Free, доля которого составляет 16,5%. Далее в рейтинге следуют три модели Li Auto, а замкнул Топ-5 Evolute i-Space.

Ранее «За рулем» рассказал, что i-Space впервые отметился и в Топ-10 кроссоверов.