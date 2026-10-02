Первая десятка SUV в России: кто в лидерах

«Автостат»: Evolute i-SPACE впервые попал в топ-10 моделей SUV на рынке России

Российский кроссовер Evolute i-SPACE впервые пробился в десятку самых востребованных SUV страны. За 39-ю неделю года, то есть с 21 по 27 сентября 2026-го, дилеры передали клиентам 354 такие машины. Подсчетами занимались специалисты агентства « АВТОСТАТ».

Возглавляет же недельный рейтинг вовсе не отечественная модель. Первую строчку удержал за собой китайский Haval Jolion – 1 193 реализованных экземпляра. Следом идут сразу два кроссовера марки TENET: T7 разошелся тиражом 1 063 штуки, а T4L – 857. За ними, что любопытно, расположились два российских внедорожника – LADA Niva Travel с 730 машинами и LADA Niva Legend с 728. Разрыв между этими двумя, по сути, символический.

Оставшиеся пять позиций ТОП-10 выглядят так. Белорусский Belgee X50+ набрал 612 проданных единиц, японский Mazda CX-5 – 559. Китайские Haval M6 и Changan UNI-S показали 500 и 476 штук соответственно. Замыкает список как раз Evolute i-SPACE с теми самыми 354 автомобилями – причем для него попадание в такую компанию произошло впервые.

О том, что флагманский отечественный кроссовер получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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