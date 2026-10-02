Флагманский отечественный кроссовер получит полный привод и тяговитый мотор

Полноприводный 150-сильный Tenet Plus L6 выйдет на рынок до конца 2026 года

Продажи моноприводного Tenet Plus L6 начались в начале сентября, но уже скоро линейка расширится: до конца года к нему добавится более мощная полноприводная модификация.

Tenet Plus L6

Сегодня под капотом модели стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 147 л.с. и 225 Нм. Тяга уходит на переднюю ось, а в паре с двигателем работает 6-ступенчатый преселективный робот.

Более мощная версия – тот же 1,5-литровый агрегат, только форсированный. К нему приставят полный привод и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Точные цифры форсировки производитель пока не раскрывает, хотя известно: отдача вырастет и по лошадиным силам, и по крутящему моменту.

Скорее всего, мотор с турбокомпрессором VGT, изменяемой геометрией турбины и системой непосредственного впрыска топлива выдаст 150 л.с. и 270 Нм. Запас прочности у 7-ступенчатой коробки с двумя сцеплениями – до 300 Нм.

Заправлять все моторы Tenet Plus L6 можно бензином АИ-92. Заявленный комбинированный расход стартует с 6,9 л на 100 км, говорится в релизе.

Объем топливного бака – 57 литров. Правда, у версии 4×2 он меньше, всего 51 л, а вот полноприводная модификация получит полные 57.

Подключаемый полный привод здесь реализован через муфту задней оси. Для кроссоверов этого класса решение типичное, ничего экзотического в нем нет.

Tenet Plus L6

Сроки, комплектация и цены

Дилеров полноприводный и более мощный Tenet Plus L6 достигнет до конца 2026 года. На старте продаж новинку, как ожидается, предложат только в топовой комплектации «Ультра».

В нее войдут 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, система кругового обзора 540° и полный пакет ассистентов ADAS.

Моноприводный Tenet Plus L6 продается с начала сентября по цене от 2 890 000 рублей. У родственной модели Tenet T4L доплата за полный привод составила около 150 тысяч рублей, так что для Tenet Plus L6 логично ждать диапазон 3,15−3,2 млн рублей.

Собирают модель по полному циклу – сварка, окраска, сборка – на калужском заводе холдинга «АГР», который раньше принадлежал Volkswagen.

О флагманском Tenet с форсированным мотором «За рулем» уже рассказывал.

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