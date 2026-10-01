Флагманский Tenet Plus получит форсированный мотор

Кроссовер Tenet Plus L6 до конца года получит полноприводную модификацию

Планами выпустить полноприводную версию флагманского кроссовера L6 марка Tenet Plus поделилась там, где обычно обсуждают ходовые качества, – на тест-драйве, устроенном для журналистов.

Сегодняшний переднеприводный L6 ездит с 1,5-литровым турбомотором, отдача которого равна 147 л. с., а крутящий момент – 225 Н⋅м. Трансмиссия – шестиступенчатый робот. У версии с полным приводом силовой агрегат останется тем же, но мотор немного форсируют.

Прибавку дадут и по мощности, и по крутящему моменту рядной четырехцилиндровой «полторашки», причем сделано это будет программно. Конкретные характеристики, правда, пока не озвучены.

Сроки появления и цены

Tenet Plus L6

В дилерской сети полноприводная модификация должна прописаться до конца 2026 года.

Моноприводный Tenet Plus L6 продают совсем не долго – старт пришелся на начало сентября. За базовую машину просят минимум 2 890 000 рублей.

Что до самого кроссовера, его уже можно купить: продажи идут, а вместе с ними известны стоимость, технические характеристики и список комплектаций.

О том, какие еще популярные в РФ кроссоверы обзаводятся полным приводом, «За рулем» рассказывал.

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