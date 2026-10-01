Флагманский Tenet Plus получит форсированный мотор
Планами выпустить полноприводную версию флагманского кроссовера L6 марка Tenet Plus поделилась там, где обычно обсуждают ходовые качества, – на тест-драйве, устроенном для журналистов.
Сегодняшний переднеприводный L6 ездит с 1,5-литровым турбомотором, отдача которого равна 147 л. с., а крутящий момент – 225 Н⋅м. Трансмиссия – шестиступенчатый робот. У версии с полным приводом силовой агрегат останется тем же, но мотор немного форсируют.
Прибавку дадут и по мощности, и по крутящему моменту рядной четырехцилиндровой «полторашки», причем сделано это будет программно. Конкретные характеристики, правда, пока не озвучены.
Сроки появления и цены
В дилерской сети полноприводная модификация должна прописаться до конца 2026 года.
Моноприводный Tenet Plus L6 продают совсем не долго – старт пришелся на начало сентября. За базовую машину просят минимум 2 890 000 рублей.
Что до самого кроссовера, его уже можно купить: продажи идут, а вместе с ними известны стоимость, технические характеристики и список комплектаций.
О том, какие еще популярные в РФ кроссоверы обзаводятся полным приводом, «За рулем» рассказывал.
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