«Гадкий утенок» возвращается: каким будет самый доступный электромобиль Европы

Citroen подтвердил возвращение 2CV: премьера концепта на Парижском автосалоне

Французская марка Citroen официально подтвердила: легендарная 2CV возвращается. Премьера концепта назначена на Парижский автосалон, который откроется 12 октября 2026 года и продлится до 18-го. Новая версия станет компактным городским электромобилем.

Историю модели в компании помнят хорошо. Оригинальный 2CV выпускался с 1948 по 1990 год, а суммарный тираж перевалил за 5 млн экземпляров. Прозвище «гадкий утенок» машина получила за специфическую внешность – простую и, прямо скажем, неброскую.

Что задумали в Citroen

Производитель описывает концепцию так: «Не ностальгия, а переосмысление простоты и доступности для сегодняшнего мира. Электрический. Существенный. Доступный. Человечный». По сути, ставка сделана на то же, что когда-то сделало 2CV народной моделью: предельная простота, легкость и доступная цена.

На изображениях-тизерах, которые Citroen выложил в соцсетях, видно, что дизайн держится за узнаваемые черты прародителя. Речь о выпуклых передних крыльях с закрепленными прямо на них фарами, рифленом капоте и характерных колесных дисках в ретростиле.

Правда, кое-что все-таки переосмыслят. Форма фар, к примеру, окажется ни круглой, ни прямоугольной – чем-то средним между ними.

Цена, сроки и производство

Серийная версия появится в 2028 году. Базовая цена заявлена ниже € 15 тыс.: за счет этого новинка войдет в число самых доступных электрических моделей Европы, обойдя по дешевизне Dacia Spring и Renault Twingo.

Собирать машину будут на заводе Stellantis в итальянском Поминьяно-д'Арко. Оттуда же выйдет и родственная модель – новая Fiat Panda.

Технические характеристики пока держат в секрете. Известно лишь, что модель будет полностью электрической, без гибридных версий.

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