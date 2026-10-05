На уникальный дизельный гибрид Chery открыли предзаказы: подробности

В Австралии в продажу выходит гибридный пикап Chery Stockman

Австралия станет первым рынком, где появится пикап Chery Stockman. Под капотом у него гибрид, построенный вокруг дизельного мотора, а суммарная отдача доходит до 476 л.с. при 800 Нм крутящего момента. Такая машина тащит за собой прицеп массой 3,5 тонны, а на одной электротяге проезжает до 100 км.

Впервые модель показали в Китае в августе 2025 года под именем Rely P3X. Фигурировало и кодовое обозначение KP31. Позже выяснилось, что на домашнем рынке автомобиль продают как Rely Hi800. Зато дебютной площадкой для необычного «грузовичка» выбрали Австралию – здесь он выйдет под названием Chery Stockman, и главной его фишкой стала гибридная система с дизельным двигателем.

Предзаказы с 1 октября 2026 года

Забронировать новинку австралийские автомобилисты могут с 1 октября 2026 года. Предзаказы «слепые»: стоимость производитель пока не озвучивает. Депозит – 1 тысяча австралийских долларов, то есть около 58 тысяч рублей, причем вернуть его разрешено в любой момент.

Тем, кто не передумает после объявления цен, обещают бонусы. В список преимуществ попали приоритет в поставке, три года бесплатного сервисного обслуживания и подарочная карта сети Bunnings – магазинов товаров для дома и сада – номиналом 2 тысячи австралийских долларов (примерно 116 тысяч рублей).

Даже примерной цены Stockman пока нет. Соперничать ему предстоит с уже представленными в Австралии BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha. Первый стоит от 62,9 до 68 тысяч австралийских долларов (3,65-3,95 млн рублей), второй – от 55 до 65 тысяч (3,2-3,75 млн рублей). Новичок, судя по всему, метит в тот же ценовой коридор.

Габариты, кузов и ходовая часть

Крупный пикап выполнен в ретростилистике. Точные размеры – 5450 х 2010 х 1890 мм при колесной базе 3250 мм. Для наглядности: он на 36 мм длиннее, на 126 мм шире и на 6 мм выше, чем продающийся в России GWM Poer. Дорожный просвет составляет 247 мм, а грузовая площадка – стандартные 1560 х 1560 х 600 мм.

Сзади установили рессорную подвеску, есть и фаркоп. Ранее сообщалось, что грузоподъемность пикапа составит 1 тонну – получается универсальная рабочая машина, какие в Австралии пользуются широким спросом.

Внутри Chery разместили большой тачскрин, цифровую приборную панель и проекционный дисплей. На центральном тоннеле – блоки физических кнопок, крупный селектор КП, беспроводная зарядка для смартфона и пара подстаканников. Из оснащения заявлены обогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль и премиальная акустика.

Силовая установка и внедорожные функции

Stockman стал первым в мире пикапом с параллельной гибридной системой на базе дизельного ДВС. Под капотом – 2,5-литровый турбомотор в паре с электродвигателем. Общая отдача силовой установки – 476 л.с. и 800 Нм.

Водителю доступны три блокировки дифференциала и ассистент прохождения тесных поворотов. На чистой электроэнергии пикап проезжает до 100 км, а в гибридном режиме расходуется 2 литра топлива на 100 км.

Ранее «За рулем» подробно разбирался, кто и сколько сэкономит, заменив машину с ДВС на электрокар.

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