Топливный кризис 2026: кто и сколько сэкономит, заменив машину с ДВС на электрокар

Петр Шкуматов назвал условие, при котором электромобиль в 10 раз выгоднее бензинового авто

Российский рынок электромобилей (BEV) за последние пять лет прошел путь от ажиотажа до стагнации и новой волны интереса. По российским дорогам ездит уже более 100 тысяч электромобилей. Главный аргумент сегодняшнего дня – беспроблемная зарядка, в отличие от бензиновых машин.

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Зарядная инфраструктура

Если вы размышляете о приобретении электромобиля, подумайте: где вы будете его заряжать? К началу 2026 года в России установлено около 10 тысяч публичных зарядных станций (ЭЗС). Звучит неплохо, пока не посмотришь на структуру: быстрых станций постоянного тока (DC, 50–150 кВт) из них меньше двух тысяч, остальные – медленные (AC, 7–22 кВт). География тоже далека от равномерной: почти половина всех зарядок сосредоточены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. За пределами мегаполисов публичную зарядку еще надо суметь найти.

На одну публичную зарядку приходится 10 электромобилей, а на каждую быструю станцию – 50 машин. Что будет, если все владельцы начнут заряжаться только «в городе», без домашних розеток?

Полная зарядка типичной батареи на медленной AC-станции занимает 6–9 часов, на быстрой DC – 40–60 минут. Если «приписанные» к одной медленной точке 10 машин будут приезжать на полную зарядку хотя бы раз в три дня, станции придется работать по 25 часов в сутки без перерыва. А водители хотят заряжаться вечером, после работы. В этот интервал спрос превышает физические возможности точки в два-три раза: многочасовая очередь гарантирована. С быстрыми станциями еще жестче: 50 машин по 40–60 минут – это до 50 часов зарядки в сутки на одну такую точку при равномерной загрузке, чего не бывает. А в сутках только 24 часа.

Статистика ЭЗС

Сейчас средняя загрузка публичных ЭЗС держится на скромных 12–27%, но лишь потому, что большинство нынешних владельцев электрокаров заряжаются на собственных ЭЗС. Публичная сеть работает как резерв. Стоит же горожанам из многоэтажек массово пересесть на электромобили и подзаряжаемые гибриды и начать ездить «за розеткой», резерв превратится в бутылочное горлышко с многочасовыми очередями.

Считаем расходы

Для жителя многоэтажки электромобиль сегодня означает зависимость от редких, медленных, потенциально занятых и недешевых публичных станций. Зарядка на быстром DC по тарифам 30–40 рублей за кВт·ч оборачивается в 6–8 рублей за км, то есть дороже бензина. Гибрид в этой ситуации – разумный компромисс: расход 4–5 л и хорошая диверсификация: заправка на любой АЗС, зарядка хоть от обычной розетки.

А вот для хозяина частного дома (15 кВт мощности и три фазы) картина зеркальная и исключительно выгодная. Собственная зарядная станция в гараже и двухтарифный счетчик превращают электромобиль в самый дешевый по «топливу» транспорт в стране. Разница с АИ‑95 примерно в десять раз!

При пробеге 15 тысяч км в год владелец электрокара платит за энергию около 10 тысяч рублей по ночному тарифу против 90 тысяч рублей за бензин у классического ДВС. Экономия 80 тысяч рублей ежегодно – и это без учета меньших расходов на обслуживание (нет масла, свечей, ремней, а тормозные колодки живут дольше благодаря рекуперации).

Формула выбора проста и прагматична: частный дом – электромобиль, многоэтажка – гибрид или обычный ДВС.

Инициативы по установке зарядок во дворах – шаг в правильном направлении, но до массового внедрения пройдут годы, а ехать нужно уже сегодня.

Выводы

Дилеры фиксируют рост спроса на электромобили после двух лет спада. Но стоит ли менять бензиновую машину на электрическую? Ответ зависит не от любви к технологиям, а от типа жилья. Для владельца частного дома электромобиль – источник реальной экономии, для жителя многоквартирного дома – источник головной боли.

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