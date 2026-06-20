Электромобилизация 2026 — интересные цифры

Эксперт Зиновьев рассказал, какие факторы влияют на развитие электротранспорта

Общемировые продажи электромобилей затормозились. Из проданных в 2025 году в мире 91,9 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей 20,7 млн (22,6%) – электрические полностью или частично.

Но темпы роста замедляются. Так, в 2021 году прибавка сегмента EV (Electric Vehicle – электромобили и подключаемые к розетке гибриды) составила около 110%, в 2022‑м – свыше 50%, в 2023‑м – 31%, а в 2025‑м – 21,5%.

ИЕРАРХИЯ EV MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) – «мягкий» гибрид, где двигателю внутреннего сгорания (ДВС) в некоторых режимах помогает стартер-генератор; подзарядка от внешней сети не предусмотрена. HEV (Hybrid Electric Vehicle)– то же самое, но может небольшую дистанцию преодолеть только на электротяге; батарея заряжается за счет рекуперации энергии торможения и от ДВС. PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – подключаемый гибрид с ДВС, батарея заряжается от него или от сети; может проехать на электротяге значительное расстояние. EREV (Electric Range Extended Vehicle) – ДВС используется только для привода генератора, связи с колесами не имеет; батарею также можно заряжать от сети. BEV (Battery Electric Vehicle) – электромобиль без ДВС, батарея заряжается от сети.

Почему замедлилась электромобилизация

Процессу дают несколько объяснений. Одно из них: все, кто хотел обзавестись электромобилем, недавно это сделал. А вот другой вариант: лично попробовав электромобиль, многие в нем разочаровались и купили что-то другое. Но, конечно, есть более весомые доводы.

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Идею электромобиля как «зеленого будущего» продвигали в массы не только производители, но и целые государства. Спрос активно поддерживали развитием зарядной инфраструктуры, субсидиями, отменой НДС и других налогов, бесплатными парковками, кое-где даже бесплатными зарядками и прочими льготами.

Ничего удивительного, что там, где всё это предлагали, электротранспорт оказалось покупать и эксплуатировать выгоднее, чем автомобиль с ДВС. А без всего этого электромобили вряд ли смогли бы конкурировать с «грязными» машинами и остались бы нишевым продуктом с очень скромной рыночной долей. Как, например, в России.

БИТВА ГИГАНТОВ Китайская компания BYD по итогам 2025 года стала мировым лидером по продажам BEV, сместив с пьедестала американскую Теслу. Реализовала 2,25 млн электромобилей (из них свыше миллиона – за пределами Китая), тогда как Tesla – 1,64 млн машин. У BYD – рост продаж на 27,9%, у Теслы – снижение на 9%. Помимо электромобилей, BYD продала также 2,3 млн подключаемых гибридов и вышла на шестое место в мире по объемам производства.

Электромобили в России

Про льготы

Внятной государственной стратегии у нас в общем-то и не было. Хотя поначалу для ввозимых в страны ЕАЭС электромобилей отменили ввозную пошлину, в 2022 году ее успешно вернули. И еще кое-каких изначальных поблажек, установленных в отдельных регионах, владельцев электрокаров постепенно лишили.

Так, в столице с прошлого года стала платной зарядка на станциях сети «Энергия Москвы», ранее предлагавшей услугу даром. А на федеральном уровне электромобилям вернули утилизационный сбор «на общих основаниях».

С июля прошлого года в Москве практически не осталось бесплатных зарядок. Долго ли продержатся бесплатные парковки для электротранспорта?

Многие льготы остались в силе:

В некоторых субъектах электромобили полностью освобождены от транспортного налога. Для электромобилей парковка по-прежнему бесплатна в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Для электромобилей отечественного производства до конца 2026 года продлили бесплатный проезд по большинству федеральных платных дорог.

Сохранились и субсидии на покупку в кредит электромобиля, собранного в России (не более 35% стоимости, или 925 тысяч рублей) – и это один из главных козырей.

Всего этого, видимо, недостаточно для поддержания спроса. По итогам 2025 года продажи электромобилей просели на 30%. А их доля на рынке новых легковых машин снизилась с 1,1 до 0,9%.

Взлеты и падения

По скорости электромобилизации мы сильно отстаем от лидеров.

В Европе в прошлом году продажи BEV выросли почти на треть – до 3,86 млн. А число проданных «электричек» впервые в истории превзошло бензиновые машины. Гибридов, правда, продали еще больше – 4,56 млн.

В Китае – рост на 17% (с замедлением во втором полугодии).

В США всё шло примерно на том же уровне, но с октября отменили налоговый вычет (7500 долларов), годовой итог – плюс 1,2%.

Во Франции тоже наблюдалась стагнация, вызванная снижением объема субсидий на треть и ростом цен на электроэнергию.

Отдельные страны достигли феноменальных показателей. Так, в Норвегии 90% покупаемых новых машин – электрические и гибриды. В Дании, Финляндии и Швеции – больше половины. В Китае – половина, и из больших стран он пока такой один.

А мы такие не одни. В высокотехнологичной Японии тоже произошел спад продаж электромобилей – на 7%, а их доля на рынке новых машин никогда не превышала 3%. Интересно, что и у гибридов в Японии доля не так велика, как можно было представить, – около 35%.

По прогнозам, в нынешнем году ожидается спад глобальных продаж электромобилей. Первый квартал показал снижение на 1%. А главным фактором стал, как ни странно, Китай, где продажи упали на 20%.

Будущее – за ДВС?

На этом фоне многие производители экстренно пересмотрели свои стратегии развития. И план Евросоюза, по которому в Европе после 2035 года запрещено производить автомобили с ДВС, видимо, скорректируют.

О необходимости это сделать заявил, в частности, глава BMW Оливер Ципсе: тотальный отказ от ДВС приведет к падению всей индустрии. А канцлер Германии направил в Еврокомиссию письмо, призывая смягчить запрет.

Все немецкие марки теперь намерены разрабатывать ДВС новых поколений. Прежде всего, потому, что переход на электротягу не так стремителен и всеохватен, как ожидалось, а самыми продаваемыми электромобилями в Европе стали почему-то китайские. Похоже, когда составляли планы, никто не мог предвидеть, что Китай сделает электрокары не хуже европейских и при этом дешевле.

Глава Тойоты Акио Тойода видит всю ситуацию несколько иначе, полагая, что у электромобилей сейчас нет никаких особых перспектив – в отличие от гибридов. Бензиновые и дизельные двигатели, по его мнению, будут стабильно востребованы еще очень долго.

Компании General Motors, Ford, Stellantis, Volkswagen, Honda и многие другие признали, что спрос на электромобили ниже ожиданий. Сократили выпуск, свернули разработку будущих моделей и даже заморозили некоторые фабрики компонентов.

Вся надежда на такси

В России с этим пока не столкнулись, и гигафабрика по выпуску литий-ионных батарей в Калининградской области уже запущена. Осенью к ней примкнет и подмосковная.

Завод «Москвич» начал выпуск электромобиля Umo 5 – совместной разработки компании EVM и Яндекса. Являет собой китайский GAC Aion Y (на фото) с иными дверными ручками. Запас хода свыше 400 км. Предназначен, в основном, для работы в такси.

Возможно, возникнет вопрос, как задействовать мощности на 150 тысяч батарей в год при том, что наш рекорд продаж электромобилей – 17,8 тысячи в 2024 году. Определенное оживление наверняка внесет выход на арену отечественного электромобиля Атом. Но при отрезвляющей стартовой цене 3,98 млн рублей тираж вряд ли достигнет больших величин.

Конечно, спрос можно как-нибудь простимулировать. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предложила установить минимальную долю электромобилей в таксопарках – на уровне 5%. При нынешнем количестве машин такси (около 800 тысяч) это позволит повысить продажи электромобилей… на 4000 в год.

Может быть, пришло время смириться с тем, что электромобили, по большому счету, не наша тема?

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