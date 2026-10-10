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Jeep Wrangler 2026: двери теперь снимаются без инструментов

Обновление делает культовую открытую езду на Jeep Wrangler проще и доступнее

Jeep Wrangler 2026 года получил небольшое, но важное обновление: теперь двери можно снять без применения инструмента.

Это заметно повышает удовольствие от владения автомобилем и делает фирменную открытую езду доступнее для широкого круга водителей.

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Jeep Wrangler 2026
Jeep Wrangler 2026

Съемные двери, крыша и откидывающееся лобовое стекло – визитная карточка Jeep со времен Второй мировой войны. На моделях до 2007 года панели снимались легко, но с появлением Wrangler JK процесс стал утомительным: на демонтаж дверей, крыши и стекла могло уйти около двух часов.

Поколение JL, вышедшее в 2018 году, стало в этом смысле удобнее, однако для снятия дверей по-прежнему требовались специальные инструменты, хотя доступ к болтам упростился и риск поцарапать краску снизился.

В модели 2026 года достаточно открыть дверь, откинуть фиксатор, потянуть штифт вверх, отсоединить разъемы стеклоподъемника и динамиков (это делается элементарно) и снять дверь, потянув ее вертикально вверх. По словам владельцев, снять дверь целиком едва ли сложнее, чем опустить стекло.

Jeep Wrangler 2026
Jeep Wrangler 2026

Больше не нужно искать насадку Torx или переживать о сохранности краски. Когда двери снимаются без инструментов, процесс кажется естественным и продуманным, побуждая владельца или арендатора просто взять и снять их ради короткой поездки. Единственный нюанс – боковые зеркала, но неоригинальные устанавливаются дешево и просто, а на бездорожье или в штатах, где двери не обязательны, можно обойтись и без них.

Jeep без дверей впускает в салон свежий воздух и ту самую атмосферу беззаботного отдыха, ради которой многие и покупают Wrangler.

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Источник:  The Drive
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