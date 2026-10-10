Jeep Wrangler 2026: двери теперь снимаются без инструментов

Обновление делает культовую открытую езду на Jeep Wrangler проще и доступнее

Jeep Wrangler 2026 года получил небольшое, но важное обновление: теперь двери можно снять без применения инструмента.

Это заметно повышает удовольствие от владения автомобилем и делает фирменную открытую езду доступнее для широкого круга водителей.

Jeep Wrangler 2026

Съемные двери, крыша и откидывающееся лобовое стекло – визитная карточка Jeep со времен Второй мировой войны. На моделях до 2007 года панели снимались легко, но с появлением Wrangler JK процесс стал утомительным: на демонтаж дверей, крыши и стекла могло уйти около двух часов.

Поколение JL, вышедшее в 2018 году, стало в этом смысле удобнее, однако для снятия дверей по-прежнему требовались специальные инструменты, хотя доступ к болтам упростился и риск поцарапать краску снизился.

В модели 2026 года достаточно открыть дверь, откинуть фиксатор, потянуть штифт вверх, отсоединить разъемы стеклоподъемника и динамиков (это делается элементарно) и снять дверь, потянув ее вертикально вверх. По словам владельцев, снять дверь целиком едва ли сложнее, чем опустить стекло.

Jeep Wrangler 2026

Больше не нужно искать насадку Torx или переживать о сохранности краски. Когда двери снимаются без инструментов, процесс кажется естественным и продуманным, побуждая владельца или арендатора просто взять и снять их ради короткой поездки. Единственный нюанс – боковые зеркала, но неоригинальные устанавливаются дешево и просто, а на бездорожье или в штатах, где двери не обязательны, можно обойтись и без них.

Jeep без дверей впускает в салон свежий воздух и ту самую атмосферу беззаботного отдыха, ради которой многие и покупают Wrangler.

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