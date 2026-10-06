Новый пикап Mazda BT-50 придется ждать до 2028 года, но главная интрига не в сроках

Mazda BT-50: платформа пока под вопросом — Isuzu или Changan

Mazda официально подтвердила разработку среднеразмерного пикапа BT-50 следующего поколения.

Рендер пикапа Mazda BT-50. Автор: Thanos Pappas

Ожидается, что автомобиль дебютирует примерно в 2028 году, а его внешность станет более выразительной. Об этом сообщил управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди, не раскрыв технических деталей, но подтвердив сроки выхода модели.

Нынешнее третье поколение BT-50 появилось в 2020 году и пережило плановое обновление в конце 2024-го. Пикап построен на рамной платформе Isuzu D-Max, но получил собственный дизайн экстерьера и интерьера, а также исключительно турбодизельную гамму без электрификации.

Главный дизайнер Mazda Эйдзи Кимото, отвечавший за облик актуальной версии, на вопрос о будущей модели ответил уклончиво, но интригующе: «Я не могу много говорить о будущем пикапе, но скажу одно: ждите его с нетерпением». Его слова намекают на заметные перемены во внешности новинки.

Поскольку у Mazda не хватает ресурсов для самостоятельной разработки пикапа, следующее поколение, вероятно, вновь станет плодом партнерства. Первые две генерации создавались вместе с Ford Ranger, третья перешла на платформу Isuzu. Не исключено, что компания продолжит сотрудничество с Isuzu, разрабатывая BT-50 параллельно с новым D-Max. Другой вариант – расширение альянса с Changan, у которого уже есть пикап Hunter K50 с силовой установкой EREV.

Ожидается, что новая Mazda BT-50 получит фирменный стиль с выразительной светодиодной оптикой и рельефным кузовом, а салон станет качественнее и ближе к премиум-классу. Это поможет модели выделиться в высококонкурентном сегменте, где ее соперниками остаются Toyota Hilux и Ford Ranger.

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