Младший класс едва не забрал титул: результаты финала REC 2026 на Moscow Raceway

REC закрыла сезон-2026 гонкой «Гран-при ВК ПРО Спорт / 500 верст МРВ»

Сезон-2026 российской серии гонок на выносливость (REC) закрылся 3 октября на подмосковной Moscow Raceway. Последним этапом стало «Гран-при ВК ПРО Спорт / 500 верст МРВ».

Поначалу формат удивил: вместо привычных для отечественного эндуранса четырёх часов командам предстояло отмерить 136 кругов. В старорусских мерах длины это ровно 500 вёрст – отсюда и название этапа. Такой поворот заставил пересматривать тактику и стратегию, отработанные за сезон.

Чемпионами стали Денис Ременяко и Михаил Алешин из BestTrip by CapitalRT на коллекционном спортпрототипе Ligier JS P3X. Хотя до самого финиша титул мог уйти экипажу №5 на Porsche из GT Light – самому маломощному классу серии.

GT Light: Porsche №5 упустил титул

В регламенте REC очки начисляют за результат внутри класса, а не по абсолютному протоколу. Хитрость простая: экипаж на сравнительно скромной машине вполне способен тягаться за чемпионство с прототипами, которые быстрее его на каждом круге.

Этим и пользовались Роман Смоляков и Евгений Магидович из Sportcar Racing Team. Их Porsche №5 выступает в GT Light – наименее мощном классе серии, – и весь сезон экипаж держал стабильно высокий результат. Иногда, впрочем, соперникам просто везло меньше.

Расклад перед финалом выглядел так. Экипажу №13 достаточно было финишировать в классе третьим или сойти, а №5 – выиграть GT Light, и лидерами абсолютного личного зачёта стали бы Смоляков с Магидовичем. Шансы на такой исход имелись вполне реальные: Ременяко и Алешин впервые выходили на старт на прототипе, который до этого не ездил в гонках нигде в мире.

Сценарий, правда, не сложился ни с одной стороны. №13 справился с незнакомой машиной и победил, а претенденты сами уступили победу в классе.

GT Light выиграли Роман Мануйлов, Алексей Веременко и Вахтанг Димитрадзе на BMW Z4 команды 82RT – они взяли и квалификацию, и гонку. Смоляков и Магидович финишировали вторыми, а вместе с этим ушёл и теоретический шанс на личный победный титул.

Тройку замкнули Максим Елизаров, Анатолий Шипов и Андрей Лукин из X-Rays Motorsport №23. Их Ford пострадал от пожара на предыдущем этапе, и команда успела восстановить машину к финалу. Подиум после такого – отдельное достижение.

GT Light – самый массовый класс серии, и борьба в нём идёт плотная. В отдельном зачёте GT Light SC победили Дмитрий Корж и Олег Юнь (STTuning SubArt Motorsport №30). Вторыми стали Константин Квашнин, Всеволод Прахов, Анастасия Аксенова и Александр Садовников (HOGO) №11, третьими — Кирилл Глушак и Илья Чариков (Mazda High Power) №77.

TCE: победа Real Performance

Туринговый класс TCE – пожалуй, самый понятный для обычного автомобилиста. Здесь выступают машины, построенные на базе серийных моделей.

В финале TCE первыми стали Илья Ларионов и Владислав Перфильев из Real Performance (№24). Второе место заняли Николай Сущев и Илья Каменский (GNV Kamenskiy Racing) №91.

Третьими финишировали Борис Тараненко, Сергей Котович и Олег Масляков из Quasar Motorsport.

Абсолют: дебют Ligier JS P3X

К финалу Ременяко и Алешин подошли лидерами личного зачёта. Очки они набирали на Mercedes-AMG GT3, но после поломки «Мерседеса» команде пришлось менять машину.

Заменой стал Ligier JS P3X – французский прототип класса CN Pro, построенный всего в 10 экземплярах. Его сделали на базе машины категории LMP3, но без ограничений по мотору и электронным помощникам. На бумаге это самая быстрая техника серии. До той субботы JS P3X, однако, не стартовал ни в одной гонке в мире, так что экипажу вместе с инженерами пришлось осваивать его в сжатые сроки.

Ременяко выиграл поул и с первых кругов начал отрываться. Вскоре его догнал Георгий Ефросинин на жёлтой Norma команды «Про Моторспорт» (№9) и на время возглавил гонку. Ременяко вернул лидерство, а Norma после столкновения с круговым выбыла из борьбы за победу.

Не удался прессинг в абсолюте и у Ивана Чубарова с Сергеем Столяровым на Mercedes команды YADRO Motorsport №16. Ременяко и Алешин финишировали первыми и оформили личное лидерство в пелотоне сезона.

Ефросинин и Игорь Мухин («Про Моторспорт» №9) всё же стали вторыми в CN Pro. Третье место заняли Кирилл Киракозов и Михаил Лобода из BALCHUG Racing (№21) – их машина загорелась из-за утечки масла. Обе команды весь сезон были быстры, но им не хватало надёжности техники и везения.

GT Pro, GT4 и премьеры сезона

Зачёт GT Pro выиграли Чубаров и Столяров (YADRO Motorsport, №16). Следом финишировали две Lamborghini: экипаж SVL Racing (Алексей Хаиров, Иван Екельчик, Алексей Чернов) и «ИСКРА Моторспорт», где ветеран российских гонок Борис Шульмейстер выступал вместе с учеником Сергеем Валуйских.

В классе полусерийных GT4 снова победил «младший» экипаж YADRO Motorsport (№97). За рулём были легенда отечественного автоспорта Виктор Шайтар и его подопечный Денис Помогалов.

Sportcar Racing Team выставила второй экипаж – Виталия Ларионова и Ивана Щербакова на новейшем Porsche 911 GT3 R. Дебют настоящего GT3 в России вышел огненным: по ходу гонки на машине вспыхнул короткий, но сильный пожар. Тем не менее экипаж добрался до своего первого финиша и попал в топ-10.

Расстроило болельщиков отсутствие на старте прототипа №29 LMP3 TEAMGARIS, который успешно ехал в серии на протяжении сезона. Причиной, по слухам, стал банальный ОРВИ, скосивший пилотов «красных» накануне гонки, – но это не точно. Иначе бой сине-красных в футбольном духе был бы гарантирован.

Московский политех впервые вывел на полноценный старт гибридный прототип FDR12, построенный студентами. В квалификации он занял 11-е место – по скорости на уровне кубковых GT. Компанию ему составил другой отечественный открытый прототип, «Фантом» с атмосферным двигателем, созданный командой конструктора и сооснователя REC Игоря Ермилина. Для обеих машин гонка стала тестом перед следующим сезоном.

И всё же шесть прототипов в серии – уже победа. Теперь у команд почти полгода на отдых и подготовку: новый сезон REC стартует весной, в конце мая.

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