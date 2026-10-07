Renault возродит популярный семейный минивэн из 80-х

Renault анонсировала концепт электрического минивэна E-Space

Популярный европейский минивэн Espace получит электрическое переосмысление – Renault показала концепт под названием E-Space. Официальное сообщение пресс-служба марки выпустила 6 октября, а живьем новинку обещают показать на Парижском автосалоне уже в этом месяце.

История модели началась в 1984 году: тогда Espace дебютировал в Европе и оказался среди первых массовых автомобилей формата MPV, который в ту пору только-только появлялся. У концепта – короткий капот, вертикальная передняя часть со светодиодной оптикой и подсвечиваемым логотипом марки, плюс сильно наклоненное лобовое стекло.

Renault E-Space

Кузов решен так, чтобы освободить максимум места внутри: горизонтальная линия остекления и вертикальная корма. Длина – 4,7 метра. А вот сколько посадочных мест предусмотрено и каким будет объем багажника, в Renault пока не говорят.

Технически шоукар опирается на 800-вольтовую электрическую архитектуру и новую платформу RGEV; предполагается установка 275-сильного электромотора. В перспективе заявлена версия с бензиновым генератором-увеличителем запаса хода – по данным Renault, она поднимет суммарный запас хода с 750 до 1400 км.

Что до серийного варианта, западные автоэксперты ждут его примерно через два года. Renault и раньше быстро доводила концепты до конвейера: на подготовку Renault 5 ушло три года, а новый Twingo добрался до рынка примерно за два. Если темпы сохранятся, серийный E-Space может появиться в Европе ориентировочно в 2028 году.

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