Россия запустила производство тяговых аккумуляторов

Гигафабрика «Рэнера» начала производство отечественных тяговых аккумуляторов

В технополисе «Москва» запустили первый в России кластер по производству электробатарей. Первым введенным в эксплуатацию объектом стала гигафабрика « Ренэра».

Еще один завод планируют открыть в ближайшие месяцы – производимыми на нем литий-ионными батареями будут комплектовать средства индивидуальной мобильности и стационарные системы. В сумме оба производства после выхода на проектную мощностью смогут ежегодно выпускать до 22 млн аккумуляторных ячеек, которые найдут применение в электромобилях, электробусах, трамваях, речных судах, грузовой и коммунальной технике.

Кроме того, эти аккумуляторы будут работать в роботах, системах резервного питания промышленных объектов, гражданском строительстве, центрах обработки данных, больницах и зарядной инфраструктуре.

«Кластер сформирован с учетом полного жизненного цикла батарей. К примеру, когда батарея отработает свой срок в электробусе, она может служить как накопитель энергии на остановках наземного городского транспорта. Также предусмотрена их дальнейшая утилизация: из отработанных аккумуляторов будут извлекаться литий, кобальт и никель», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

А до конца 2027 года кластер дополнят первым в стране центром испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла. Это избавит производителей от необходимости заказывать соответствующие процедуры за рубежом. По задумке, к 2030 году производство аккумуляторов в технополисе «Москва» должно обеспечивать почти 70% потребности российского рынка.

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