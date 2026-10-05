Бензиновые авто теряют популярность: они впервые заняли менее 50% мирового рынка

Nikkei: доля чисто бензиновых автомобилей в мире впервые упала до 49%

Впервые за всю историю подсчетов машины с чисто бензиновым двигателем перестали быть большинством на глобальном авторынке. По итогам первой половины 2026 года их доля составила 49% – такие данные приводит японская деловая газета Nikkei, обобщившая мировую статистику.

Всего за шесть месяцев в мире разошлось 20,25 млн таких автомобилей. Годом ранее показатель был на 10% выше. Доля в общем объеме продаж уменьшилась на 4 процентных пункта. Для сравнения: в 2021-м на чисто бензиновые модели приходилось 73%.

Почему так происходит? Nikkei связывает это с резким подорожанием бензина на фоне кризиса в зоне Персидского залива, а также со стремительным ростом спроса на электромобили, в том числе в Китае. За первую половину 2026 года в мире продали почти 6,9 млн электрокаров – на 12% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Гибриды, правда, пока удерживают прочные позиции на глобальном рынке. Зато быстрее всех от чисто бензиновых моделей отказывается Китай – на него приходится половина мировых продаж электромобилей.

О том, кто и сколько сэкономит, пересев с ДВС на электрокар, «За рулем» уже рассказывал.

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