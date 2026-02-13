Для Москвича локализовали важнейший компонент — подробности

Электромобиль Москвич 3е получит батарею российского производства

По всей видимости, первой (или одной из первых) моделью электромобиля с российскими тяговыми батареями станет Москвич 3е.

Как сообщает источник, данная модель (заводской индекс – JB1-BCE1) только что получила обновленное Одобрение типа транспортного средства. Согласно документу, тяговым аккумулятором, помимо изначальной батареи JAC, может выступать продукция российской компании «Ренэра». Эта компания является дочкой «Росатома» и управляет новой гигафабрикой в Калининграде, возводившейся с 2022 года и запущенной в тестовую эксплуатацию в декабре 2025-го.

Согласно изначальному плану, производимые на гигафабрике батареи предназначаются помимо выпускающемуся столичным заводом Москвичу еще и стартующему на той же площадке весной Атому, а также собираемой калининградским «Автотором» линейке Амберавто.

